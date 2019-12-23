Особенностью воскресных выборов можно смело назвать невиданную ранее открытость, ставшую возможной благодаря не только усилиям властей и изменениям в законодательстве, но и массовому проникновению в жизнь узбекистанцев социальных сетей и мессенджеров.

«Новый Узбекистан — новые выборы» — под таким девизом проходили выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей народных депутатов. Избирательная кампания действительно была ярче всех предыдущих. Открытые дебаты в прямом эфире, острые вопросы, которые до этого никогда не обсуждались, критика в адрес партий и в адрес властей, единый реестр избирателей, исключающий повторный учет голоса одного гражданина, камеры на участках.

Явка избирателей по стране была самой низкой с 1991 года — 71,1%. И это также воспринимается без сомнений в достоверности. Однако опасения, звучавшие в ходе предвыборной кампании, в день выборов подтвердились.

На фоне выступлений официальных лиц на ежечасных брифингах в Центральной избирательной комиссии в Ташкенте, в которых звучали привычные фразы о том, что выборы проходят «организованно», «в праздничном и приподнятом духе», начали поступать сообщения о мелких (попытки голосовать за членов семьи) и серьезных нарушениях на избирательных участках.

О некоторых нарушениях было объявлено на одном из брифингов. Заместитель председателя ЦИК Махмуд Истамов сообщил о зафиксированных в Ташкенте случаях давления представителей местной исполнительной власти на избирательные комиссии для продвижения отдельных депутатов. Этими фактами занялись органы прокуратуры.

В социальных сетях появились сообщения и видеозаписи о том, как члены участковых избирательных комиссий не дают наблюдателям присутствовать при заполнении протоколов, об использовании «черновых» (поддельных) протоколов, а также обнаружении у членов УИКов пачек бюллетеней с уже отмеченными кандидатами.

Журналист и блогер Нозим Сафаров, участвовавший в выборах в качестве кандидата, написал в своем Telegram-канале: «Это был хороший опыт. Не нужно предаваться романтике и обманчивым иллюзиям». Он призвал к отмене результатов местных выборов в Сергелийском районе.

Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что начала расследование сообщений о нарушениях, обнародованных Нозимом Сафаровым. Об изучении этих фактов также сообщил ЦИК.

В Генпрокуратуре также отметили, что в течение дня отслеживали все сообщения в интернете о нарушениях на выборах. Среди фактов, переданных Генпрокуратуре Центризбиркомом, — случаи принуждения кандидата в депутаты кенгаша Касанского района Кашкадарьинской области к снятию своей кандидатуры, незаконного вмешательства в работу УИКов №10, 22 и 142 Алмазарского района Ташкента и другие.

«Сформированы специальные группы из прокуроров и следователей, каждое из этих сообщений тщательно изучается. Налажено тесное сотрудничество и оперативный обмен информацией с Центральной избирательной комиссией», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Сообщения о нарушениях на выборах в течение воскресенья также собирал юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев (через Telegram-бот @saylov_2019bot).

Несколько сообщений о нарушениях на участках Ташкента поступили в редакцию «Газеты.uz».

«Ни в одном обществе не исключены ошибки, но в лучшем обществе эти ошибки признаются, к ним правильно относятся и чувствуют ответственность за подотчетность перед широкой общественностью», — прокомментировал Хушнудбек Худойбердиев итоги воскресенья, приветствуя реакцию ЦИК и Генпрокуратуры на сообщения о нарушениях на выборах.