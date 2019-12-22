Главный консультант председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Михаил Ельшов проголосовал на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов на 123-м избирательном участке, передает корреспондент «Газеты.uz». Председатель Центрального совета партии Улугбек Иноятов проголосовал в Намангане.

Беседуя с журналистом, Михаил Ельшов отметил, что есть конституционный принцип: власть принадлежит народу и народ является единственным источником государственной власти.





«Мы все должны понять, что власть народа на ближайшие пять лет одним голосованием не заканчивается. Те, кто будут избран, должны контактировать с избирателями, выяснять, насколько успешно решаются программные цели партии и какие коррективы надо вносить», — сказал консультант лидера НДПУ.





«Активность, которая наблюдается сейчас, после выборов не должна заканчиваться — ни активность депутатов, ни активность партийных функционеров, ни активность людей, — подчеркнул Михаил Ельшов. — Люди должны понять, что будущее зависит от них самих — не только от того, как они проголосовали, а как создать обратную связь, как донести до депутатов свои нужды, чаяния и надежды».





Михаил Ельшов подчеркнул, что когда выборы закончатся, настоящая работа только начнется.