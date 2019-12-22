Центральная избирательная комиссия получила сообщения о том, что представители местной исполнительной власти оказывают давление на избирательные комиссии для продвижения отдельных депутатов, передает корреспондент «Газеты.uz» из международного пресс-центра по освещению выборов.

По данным заместителя председателя ЦИКа Махмуда Истамова, продвигают следующих кандидатов:

кандидат в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса от избирательного округа №142 «Каракамыш» Хуршид Дустмухаммедов;

кандидат в Ташкентский городской совет от избирательного округа №23 «Мойкурган» Камола Хамидова;

кандидат в Алмазарский районный совет от избирательного округа №10 «Ахил» Нодира Шарипова.

ЦИК передал сообщения в прокуратуру. О результатах изучения будет сообщено позже.

Кроме того, Махмуд Истамов в ходе брифинга в пресс-центре сообщил, что на данный момент процесс голосования завершен при представительствах Узбекистана в Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Индии, а также на севере России.

Процесс определения результатов голосования и подсчета бюллетеней уже начался.

Замглавы ЦИКа напомнил, что на избирательных участках за рубежом зарегистрированы 1 миллион 697 тысяч 647 избирателей.

В заключение Махмуд Истамов сообщил, что ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов в Олий Мажлис завтра, 23 декабря, в 14:00 по ташкентскому времени.