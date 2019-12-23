Хокимият Ташкента сообщил о начале расследования совместно с правоохранительными органами использования «черновых» протоколов на избирательных участках в Яшнабадском районе. Скриншоты переписки об этом были опубликованы юристом и блогером Хушнудбеком Худойбердиевым, который в течение воскресенья собирал сообщения о нарушениях на выборах через Telegram-бот @saylov_2019bot.

На скриншотах виден текст сообщений, подписанных Кудратом Хусановым, в которых он по завершении голосования поручает срочно привезти черновые варианты протоколов с избирательных участков. На вопрос: «Копии с черновиков тоже не выдавать?» он отвечает: «Ни в коем случае». В переписке также присутствует сообщение: «Никому не позволять фотографировать свой протокол».

Хушнудбек Худойбердиев уточнил, что в переписке речь шла о протоколах, относящихся к выборам депутатом районного кенгаша.

В сообщении хокимията Ташкента признается, что переписка велась в Telegram-группе избирательной комиссии Яшнабадского района для ответственных лиц избирательных округов.

Оперативно сформированная рабочая группа изучила ситуацию в хокимияте района и выяснила, что автором сообщений действительно является руководитель отдела кадров районного хокимията Кудрат Хусанов.

«Он действительно требовал от ответственных лиц избирательных округов привезти по указанному адресу „черновые“ протоколы», — говорится в сообщении.

Сейчас данные в черновых вариантах протоколов под наблюдением переписываются без изменений в оригинальные протоколы.

Действия Хусанова и других лиц будут изучены, при подтверждении их вмешательства в результаты выборов к ним будут применены меры ответственности, говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия Узбекистана также заявила, что изучает инцидент Представители ЦИК, правоохранительных органов, журналисты и сам Хушнудбек Худойбердиев направились в Яшнабадский район.

В ЦИК заверили, что иностранные наблюдатели также могут без препятствий принять участие в наблюдении за расследованием.