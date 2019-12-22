Председатель Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Нариман Умаров проголосовал на выборах в Законодательную палату Олий Мажлис и кенгаши народных депутатов, передает корреспондент «Газеты.uz».





Нариман Умаров и супруга пришли на 683-м избирательный участок к 10:15 утра. После голосования лидер «Адолат» в беседе с корреспондентом выразил надежду, что сегодня народ правильно определит будущее Узбекистана.





Всего к 683-му избирательному участку приписано 2243 человек, на 10:00 утра здесь проголосовали 56 человек.

Избирательница Маргуба Туляганова считает, что до этих выборов работа депутатов была не столь продуктивна, но надеется, что те, кто будут избраны сегодня, по-настоящему начнут работать на благо народа. Избирательница ожидает, что в государстве будет мир, достаток, дети будут учиться и работать на благо страны.