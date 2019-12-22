Кандидат в депутаты, победивший на выборах, может стать депутатом, даже если был привлечен к административной ответственности накануне голосования. Об этом на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии сообщили руководители Генеральной прокуратуры и Верховного суда Узбекистана, передает корреспондент «Газеты.uz».

Как мы писали ранее, несколько депутатов были привлечены к административной ответственности за незаконную агитацию в преддверии выборов, некоторые случаи нарушений были зафиксированы в день выборов.

Председатель Верховного суда Козимджан Камилов заявил, что административное правонарушение не является преградой для того, чтобы кандидат смог стать депутатом.

«Он еще кандидат, он пока не получил удостоверение депутата, он такой же гражданин, как мы с вами. Даже если он привлечен к административной ответственности несколько раз. После выборов, спустя 10 дней, он может быть официально объявлен депутатом. Здесь нет никаких препятствий. За свои действия он ответит. После того, как он станет депутатом, можно ставить вопрос об ответственности в рамках депутатской этики и других [норм]», — сказал он.

Глава Верховного суда привел в пример административные наказания за нарушение Правил дорожного движения.

«Большинство из нас ездят за рулем, можем ошибиться, УБДД может нас оштрафовать. Это не значит, что он не достоин быть депутатом. Есть правила поведения, внутренние положения, где все это оговорено. С моей точки зрения в законе нет ограничений, препятствующих тому, чтобы он стал депутатом», — отметил Козимджан Камилов.

Фото: t.me/IPCElection2019.

Генеральный прокурор страны Нигматилла Юлдашев сообщил, что в полномочия прокуратуры не входит выдвижение или снятие кандидата в депутаты, совершившего административное правонарушение. «Это решают сами партии», — подчеркнул он.

Заместитель генпрокурора Светлана Артикова указала, что вопрос о работе гражданина в качестве депутата может быть рассмотрен при уголовных нарушения.