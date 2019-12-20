Двух кандидатов в депутаты местных кенгашей, выдвинутых Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), привлекли к административной ответственности за нарушение правил проведения предвыборной агитации, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Согласно статье 44 Избирательного кодекса, запрещается проведение агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров и услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств.

Кандидат в депутаты Ташкентского городского кенгаша народных депутатов от УзЛиДеП от 38-го округа Алмазарского района А. Ахмедов принял участие в ярмарках в махаллях «Катта Чилонзор-1» 15 декабря и «Катта Чилонзор-2» 16 декабря. Он установил деревянный прилавок с логотипом партии и вел предвыборную агитацию, продавая избирателям масло и муку по льготной цене, говорится в сообщении.

Еще один кандидат в депутаты Наманганского областного кенгаша от УзЛиДеП от 32-го округа Исфархон в Намангане З. Ходжаев 3−4 декабря встречался с избирателями махаллей «Хакикат» и «Маргилан» и бесплатно раздавал им продукты питания, отмечает Генпрокуратура.

В отношении обоих кандидатов органы прокуратуры возбудили дела по статье 51−5 Кодекса об административной ответственности (нарушение условий и порядка проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам, вынесенным на референдум). В первом случае Чиланзарский районный административный суд принял решение о наложении штрафа в размере 7 базовых расчетных величин (1,56 млн сумов), во втором — Наманганский городской административный суд наложил штраф в 8 БРВ (1,78 млн сумов).