По данным на 13:00 на выборах депутатов Законодательной палаты и местных кенгашей проголосовало 7 миллионов 971 тысяча 252 избирателя, или 42,4%, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Узбекистана Худоёр Маматов.

«Это значит, данные выборы можно считать состоявшимися, и я, пользуясь случаем, поздравляю участников избирательного процесса, наш народ с этим событием», — отметил он.

Согласно Избирательному кодексу, выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 33% избирателей, внесенных в список избирателей.

Самая низкая явка по-прежнему отмечается в Ташкенте, где проголосовали 24,2%, или 339 тысяч 579 избирателей из зарегистрированных 1 миллиона 403 тысяч 220.





Худоёр Маматов отметил, что есть сообщения о нарушениях на некоторых избирательных участках, в частности, факты голосования граждан за других членов семьи.

Ранее глава МВД Пулат Бобожонов рассказал о случае незаконной агитации в Кувинском районе Ферганской области. Родственник одного из кандидатов наклеил плакаты с его фотографией на свою машину. Информация об этом передана в прокуратуру. Похожая жалоба поступила на кандидата в Чирчикский городской кенгаш народных депутатов.