Министерство юстиции в преддверии выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши, которые пройдут 22 декабря, ответило на часто задаваемые вопросы о порядке голосования.

Как узнать время и место голосования?

Об этом участковая избирательная комиссия информирует избирателей не менее чем за 10 дней до выборов.

Когда проводится голосование?

В день выборов, 22 декабря, голосование возможно с 8:00 до 20:00 часов.

Для голосования обязателен ли документ, удостоверяющий личность?

Да, обязателен. После проставления избирателем подписи в списке избирателей и предъявления члену участковой избирательной комиссии документа, удостоверяющего его личность, ему выдается избирательный бюллетень.

Что произойдет, если фамилия гражданина отсутствует в списке избирателей?

В этом случае избиратель на основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и место жительства, включается в приложение к списку избирателей и ему выдается избирательный бюллетень.

А случае порчи избирательного бюллетеня во время голосования?

По просьбе избирателя он может быть заменен на новый.

Можно ли войти в помещение для голосования вместе с близкими родственниками?

При заполнении избирательного бюллетеня в помещении для голосования запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего.

А если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень?

В этом случае избиратель вправе по своему усмотрению пригласить в комнату для тайного голосования другое лицо. Исключение составляют лица, входящие в состав избирательной комиссии, наблюдатели и представители средств массовой информации.

Можно ли принять участие в выборах по месту временного проживания?

Да, можно. Граждане, достигшие 18 лет до дня выборов или в день выборов, могут голосовать на избирательном участке по месту постоянного или временного проживания.

Как быть избирателям, которые не могут прийти на голосование по болезни или по другим причинам?

Не менее чем 2 члена соответствующей комиссии отправятся на место, где находится избиратель, с переносной избирательной урной.

Кто не имеет права голосовать?

Лица, признанные судом недееспособными, и лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.