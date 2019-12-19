С 2020 года рис будет выращиваться в кластерах согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана от 12 декабря, сообщила Norma.uz.

Рисоводческий кластер будет обеспечивать выращивание риса и его закупку, сортировку, хранение, переработку, поставку готовой продукции на внутренний и внешний рынок на договорной основе.

Таким кластерам, в соответствии с Земельным кодексом, выделят на срок от 30 до 50 лет земельные участки сельскохозяйственного назначения.

В качестве государственной поддержки документом предусмотрены льготы рисоводческим кластерам, вводящим в пользование земельные участки, закупившим установки возобновляемых источников энергии, энергоэффективных газогорелочных устройств и котлов и другое энергоэффективное оборудование, а также при покупке сельскохозяйственной техники.

На рисоводческие хозяйства, поставляющие сырье кластерам, возложены обязанности по обеспечению целевого и эффективного использования средств, достижению урожайности на уровне не менее 70 центнеров с 1 гектара поливной площади, а также по обеспечению реализации риса в количестве, качестве и сроки, указанные в договоре с рисоводческим кластером.

Согласно документу, будет создана ассоциация «Узбекшоличилик», в круг задач которой войдут:

обеспечение производства рисовой продукции и удовлетворение в ней потребности населения;

принятие мер по увеличению объема производства риса в республике, проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта продукции, и разработка предложений по увеличению объема экспорта;

ускорение процессов изучения и внедрения в практику зарубежного опыта путем организации для рисоводческих хозяйств семинаров и тренингов с участием ученых и специалистов отрасли.

Источниками финансирования ассоциации определены членские взносы и добровольные отчисления рисоводческих кластеров, рисоводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий, спонсорские средства, международные гранты, средства технического содействия и другие источники.