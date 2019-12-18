Бюро Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии приветствовало поручение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об отмене наказания в виде тюремного заключения за клевету и оскорбление: Об этом в Twitter сообщила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«Приветствуем планы Узбекистана по отмене тюремного наказания за клевету и оскорбление. Как отмечал президент [Узбекистана], пресса является зеркалом деятельности правительства. Демократия требует, чтобы средства массовой информации были свободными. Мы надеемся, что новый закон будет соответствовать международным нормам, что позволит СМИ вести тщательные и независимые репортажи без страха репрессий», — отмечается в сообщении.

В недавнем постановлении об обеспечении верховенства Конституции и закона и усилении общественного контроля в этом направлении Шавкат Мирзиёев поручил Агентству информации и массовых коммуникаций проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Документом также предусмотрено разработать изменения в закон «О средствах массовой информации», направленные, в частности, на усиление системы защиты журналистов от незаконных действий или решений государственных органов и должностных лиц.