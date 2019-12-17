Министерство экономики и промышленности Узбекистана обновило проект постановления президента о введении понятия «средний бизнес» после критики общественности.

Как сообщалось ранее, ведомство предложило с 1 апреля 2020 года к субъектам среднего бизнеса относить юридические лица, независимо от формы собственности, с числом занятых: в производственной сфере — от 100 до 150 человек, в строительстве — от 70 до 100 человек, в сельском хозяйстве, оптовой торговле — от 30 до 40 человек, розничной торговле и других непроизводственных отраслях — от 20 до 30 человек. Этот пункт остался без изменений.

Как правило, предприятия среднего бизнеса создаются в отраслях по первичной переработке сырья и материалов в небольших объемах в трудоемких производствах, отмечается в документе.

Кроме того, хозяйствующие субъекты с годовым оборотом от 1 до 3 млрд сумов планировалось включить в категорию среднего бизнеса и освободить от уплаты НДС. Все льготы, предоставляемые субъектам малого бизнеса, хотели распространить и на средний бизнес. Все эти предложения исключены в новом варианте проекта постановления президента после критики экспертов и пользователей сети.

Ввести категорию «средний бизнес» и пересмотреть критерии малого и крупного бизнеса в сентябре поручил президент Шавкат Мирзиёев, отметив, что средний бизнес «сегодня играет особую роль в развитии экономики».

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов после отмены ряда льгот по НДС объяснял, что полноценная работа цепочки по уплате НДС позволит удешевить стоимость продукции.

«Если вдруг кто-то в цепочке не является плательщиком налога на добавленную стоимость, то бремя по налогу возлагается на следующее звено, которое является плательщиком. Предположим, я произвожу трубы. Я покупаю сырье с НДС, то есть я плачу в бюджет только разницу, я плачу НДС с добавленной стоимости. Если я буду покупать сырье без НДС, то соответственно я буду считать НДС на весь объем, то есть я буду [фактически] платить 20% с оборота. Чем больше в цепочке плательщиков НДС, то тем лучше работает система зачета, что позволит удешевить продукцию. Задачей было создать полноценную цепочку», — говорил он.

Обсуждение проекта продлится до 31 декабря.