Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ президента о мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

В документе отмечается, что существующие диспропорции в действующем порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, предусматривающие предоставление значительного количества льгот и преференций субъектам предпринимательства в отдельных отраслях экономики, не позволяют создать полноценную цепочку по НДС для обеспечения равных условий для всех хозяйствующих субъектов и повысить конкурентоспособность экономики.

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов подчеркнул, что полноценная работа цепочки по уплате НДС позволит удешевить стоимость продукцию.

«Если вдруг кто-то в цепочке не является плательщиком налога на добавленную стоимость, то бремя по налогу возлагается на следующее звено, которое является плательщиком. Предположим, я произвожу трубы. Я покупаю сырье с НДС, то есть я плачу в бюджет только разницу, я плачу НДС с добавленной стоимости. Если я буду покупать сырье без НДС, то соответственно я буду считать НДС на весь объем, то есть я буду [фактически] платить 20% с оборота. Чем больше в цепочке плательщиков НДС, то тем лучше работает система зачета, что позволит удешевить продукцию. Задачей была создать полноценную цепочку», — сказал он.

В связи с чем, с 1 августа устанавливается порядок, в соответствии с которым:

юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа через автозаправочные станции, признаются плательщиками НДС независимо от размера выручки от реализации данных товаров;

осуществляющие реализацию конечным потребителям независимо от размера выручки от реализации данных товаров; субъекты предпринимательства — импортеры товаров признаются плательщиками НДС независимо от размера выручки от реализации товаров (работ, услуг). При этом субъекты предпринимательства, импортирующие товары впервые, обязаны встать на учет в качестве плательщиков НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения импортного контракта;

При этом субъекты предпринимательства, импортирующие товары впервые, обязаны встать на учет в качестве плательщиков НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения импортного контракта; сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся плательщиками единого земельного налога, имеют право перейти на уплату НДС на добровольной основе;

являющиеся плательщиками единого земельного налога, имеют право перейти на уплату НДС на добровольной основе; индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций, выручка которых от реализации услуг превысила 100 миллионов сумов в календарном году, но не более одного миллиарда сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 25% от суммы вознаграждения.

Замглавы Минфина объяснил, какая возможность появится у производителей сельскохозяйственной продукции при переходе на уплату НДС.

«Если сегодня производитель сельхозтоваров покупал минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, то это входило в стоимость сельскохозяйственной продукции. Соответственно, если он станет плательщиком НДС на добровольной основе, то сможет отнести данные расходы, то есть сумму уплаченного налога, в зачет и получить возмещение со стороны государства», — сказал он.

Заместитель бизнес-осбудсмана Джамшид Урунов считает, что индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций, смогут работать прозрачно.

«Ранее эти индивидуальные предприниматели получали гонорар в размере 2,5%, то есть осуществивший свою деятельность в размере 200 млн сумов, обязан был платить 8 млн сумов, когда как его гонорар составлял 5 млн сумов. То есть индивидуальный предприниматель работал в себе убыток. Данным указом ИП дается возможность работать свободно, транспарентно, не уходя от налогов. Теперь [при таких же показателях], он платит налог в размере 1,25 млн сумов», — заявил он.

Кроме того, отменяется с 1 октября:

а) льготы по НДС, в том числе при импорте, в отношении:

асбеста, угля, лесоматериалов, древесины и изделий из нее, углеводородного сырья;

соевых бобов, семян подсолнечника и кунжута, масличного сырья и сахара-сырца;

сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств, комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки, используемых в производстве автотранспортных средств.

б) льготы по освобождению от налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты, полученных в виде процентов от размещенных в коммерческих банках средств.

Дильшод Султанов заверил, что отмена льгот по налогу на добавленную стоимость при импорте строительных материалов, предусмотренные указом, не повлияет на цены.

«Сегодня импортер не платил налоги на добавленную стоимость, но в конечном итоге при реализации внутри республики, все равно НДС начислялся 20%. Теперь предлагается создать единую цепочку НДС…то есть импортер будет выстраиваться в цепочку, которая не будет приводить к удорожанию продукцию, которая была завезена по импорту», — разъяснил он.

Замминистра финансов заявил, что каждое предприятие, которое будет завозить по импорту товарно-материальные ценности, сможет получить отсрочку по НДС при импорте до тех пор, пока не произведет эту продукцию у себя на производстве.

«Например, я импортировал сырье, переработал, и когда я продам, только в этот момент у меня возникает обязательство по уплате таможенных платежей, что не будет отвлекать оборотные средства предприятий. Это касается, в частности, тех льгот, которые предусматривается отменить по автомобилестроению и сельскохозяйственной техники», — рассказал Дильшод Султанов.

Документом до 1 октября поручено Минфину совместно с Государственным налоговым комитетом внести предложения по возмещению суммы НДС, образовавшиеся в результате превышения зачета на начисленную сумму.

«Если я купил много сырья, например, 100 тонн и переработал только 20 тонн и продал. То есть 80 тонн я уже приобрел с НДС, который стоит как будто „бюджет мне должен“. Эти деньги до этого не возвращались…все, что покупалось с НДС, оно сажалось на расходы предприятия, теперь на расходы будут относить только стоимость сырья. НДС должен будет возмещаться со стороны государства, но я буду продавать продукцию уже с НДС, тем самым буду давать возможность засчитывать следующему звену. Это будет система розничной торговли, это будет система общественного питания, это если я буду экспортировать в другие страны, то мне государство соответственно будет возвращать как экспортеру эту сумму, и моя продукция будет более конкурентоспособной на внешних рынках», — считает замглавы Минфина.

Для создания полноценной цепочки по НДС и обеспечения равных условий для всех хозяйствующих субъектов устанавливается, что:

с 1 октября 2019 года отменяются льготы по НДС в отношении сельскохозяйственной продукции собственного производства и производимой в Узбекистане продовольственной продукции;

плательщики единого земельного налога, имеющие оборот (выручку) более 1 миллиарда сумов за период с января по август 2019 года или сельскохозяйственные угодья площадью более 50 га, являются плательщиками НДС и обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС в установленном порядке. При этом с 1 октября плательщики единого земельного налога, достигающие установленного порога оборота (выручки), переходят на уплату НДС начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором достигнут установленный порог;

производители хлопка-сырца переходят на уплату НДС с урожая 2019 года. При этом им предоставляется право относить в зачет суммы НДС, уплаченного по фактически полученным не ранее 1 октября 2018 года товарам (работам, услугам) и использованным ими для выращивания хлопка-сырца 2019 года.

«Если сегодня производитель сельхозтоваров покупал минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, то это входило в стоимость сельскохозяйственной продукции. Соответственно, если он станет плательщиком НДС на добровольной основе, то сможет отнести данные расходы, то есть сумму уплаченного налога, в зачет и получить возмещение со стороны государства», — объяснил Дильшод Султанов.

Министерству финансов поручено утвердить новые закупочные цены на хлопок-сырец урожая 2019 года в связи с введением НДС.

Документом предусмотрено, что органы государственной власти на местах получат полномочия по предоставлению отсрочки по налогу на имущество, земельному налогу с юрлиц и единому земельному налогу сроком до 24 месяцев с одновременной отменой их права на предоставление льгот по данным налогам.

«Но эта отсрочка будет предоставляться не бесплатно, а на платной основе, как если это была бы пеня. Это значит, что в период отсрочки налоговые органы не будут применять никаких мер — не будут арестовывать его счета, имущество и так далее. Это даст возможность налогоплательщику равномерно пережить тяжелый момент в его деятельности и в дальнейшем заплатить налоги», — заявил замминистра финансов.

Планируется привлечь консультантов международных финансовых институтов и независимых экспертов до 1 августа и внести предложения по кардинальному пересмотру порядка предоставления таможенных льгот, а также отмене ранее предоставленных льгот, обратив особое внимание на: