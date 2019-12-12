Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет накануне Дня прав человека, который отмечался 10 декабря, заявила, что климатический кризис — главная угроза человечеству, потому что подрывает основное право каждого человека — право на жизнь. Тезисы ее выступления приводит Центр новостей ООН.

Мишель Бачелет также призвала политиков осознать, что от их действий или бездействия зависит будущее нынешнего и следующих поколений.

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства», — процитировала Мишель Бачелет первую статью Всеобщей декларации прав человека, добавив, что «чрезвычайная ситуация в области климата — возможно, самая серьезная угроза для прав человека в мировом масштабе со времен Второй мировой войны».

В специальном заявлении верховный комиссар подчеркнула, что уже сегодня ощущаются последствия климатического кризиса во всех областях: от права на жизнь, здравоохранение, питание, водные ресурсы и жилище до права на свободу от дискриминации, на развитие и самоопределение.

По мнению Мишель Бачелет, гораздо большую опасность изменение климата представляет для будущих поколений, и именно поэтому миллионы детей, подростков и молодых людей выступают в защиту климата и все громче говорят о грядущей катастрофе.

«Эти молодые люди совершенно справедливо утверждают, что на кону стоит их будущее и будущее тех, кто еще не родился, — сказала Бачелет. — Именно им придется испытать на себе весь набор последствий деятельности или бездействия старшего поколения, представители которого сейчас возглавляют государства и коммерческие предприятия и принимают решения, от которых зависит будущее отдельных стран, регионов и всей планеты».

«Мы обязаны сделать так, чтобы голоса молодых людей были услышаны», — подчеркнула верховный комиссар, напомнив, что Всеобщая декларация прав человека предусматривает защиту прав каждого человека, в том числе права будущих поколений «жить в справедливом обществе, где ничто не угрожает их достоинству и правам».

Мишель Бачелет подчеркнула, что избежать последствий чрезвычайной климатической ситуации не удастся ни одному государству. На сегодняшний день в результате стихийных бедствий, засух и наводнений люди теряют дома, источники средств к существованию и все больше людей вынуждены сниматься с места. Неравенство усугубляется.

В заявлении верховного комиссара также говорится, что границы не остановят изменение климата, и никакие меры, продиктованные национализмом или финансовыми интересами, не защитят человечество от его последствий, а только приблизят климатическую катастрофу.

«Борьба за климатическую справедливость и права человека — это не политический спор, — заметила Мишель Бачелет. — Речь идет не о левых и правых, речь идет о выборе между добром и злом».

Климатический кризис — не единственная причина, которая заставила миллионы людей выйти на улицы, протестуя против неравенства и репрессий. Мишель Бачелет назвала их «живым выражением прав человека».

Верховный комиссар призвала мировых лидеров отложить в сторону узкие национальные и политические интересы, посмотреть в будущее и взять на себя ответственность за благополучие всех жителей Земли, включая самих себя и собственных потомков.

Привлечь внимание всего мира к проблеме изменения климата смогла шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг. В августе прошлого года она вышла к шведскому парламенту с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая власти усилить меры по борьбе с изменением климата. Она повторяла эту акцию каждую пятницу. За прошедший год ее инициатива превратилась в международное движение, а 20 сентября 4 миллиона человек по всему миру приняли участие в крупнейшей глобальной забастовке за климат.