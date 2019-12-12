Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг (16 лет) стала человеком года-2019 по версии американского журнала Time.

В августе прошлого года Грета Тунберг вышла к шведскому парламенту с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая власти усилить меры по борьбе с изменением климата. Она повторяла эту акцию каждую пятницу.

За прошедший год ее инициатива превратилась в международное движение. 20 сентября 4 миллиона человек по всему миру приняли участие в крупнейшей глобальной забастовке за климат. Тунберг была приглашена в Нью-Йорк, чтобы выступить перед мировыми лидерами в ООН. Составители словаря Collins Dictionary назвали предложенную Тунберг фразу «климатическая забастовка» фразой года.

«Тунберг не является лидером какой-либо политической партии или группы активистов. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не лучший специалист, чтобы исправить это. Она не ученый и не политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния: она не миллиардер и не принцесса, не поп-звезда и даже не взрослая. Она обычная девочка-подросток, которая нашла в себе смелости сказать правду мировым лидерам, став за год иконой поколения», — поясняет Time свой выбор человека года.