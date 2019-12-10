Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев выступил с обращением к предпринимателям. В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил хокимам регионов принять обращения к бизнесу, в которых они должны гарантировать, что не будут чинить препятствия для работы предпринимателей. Ранее с обращениями выступили хокимы ряда областей.

Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что за последние 10 месяцев в Ташкенте было создано более 16 тысяч новых предприятий. К концу года должно появиться еще более 8000. Около 4000 предпринимателей возобновили свою деятельность.

Субъекты малого предпринимательства составляют 88% от общего числа компаний и организаций в Ташкенте. На 1000 человек приходится 27 малых предприятий, доля которых в валовом региональном продукте достигла 62%, а в производстве промышленной продукции — 66%.

Проблемы и пути их решения

Хоким подчеркнул, что по-прежнему есть много задач, которые нужно решить, чтобы облегчить бремя предпринимателей и открыть перед ними двери. Необходимо устранить недостатки, указанных в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса», в частности, облегчить процесс выделения земли, строительства и регистрации недвижимости.

«Как сказал президент, я считаю, что мы, руководители, должны быть в постоянном поиске, с умом решать проблемы, не бороться с их последствиями, а смотреть в корень проблемы», — отметил градоначальник.

Есть острая необходимость в аналитической и исследовательской работе для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, продолжил он. Для этого планируется привлекать ученых, оценивать текущие экономические показатели города и разрабатывать рекомендации по краткосрочному и долгосрочному развитию, изучая лучшие практики развитых стран, сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Он привел такую статистику: 30−40% проблем в сфере ведения бизнеса в Ташкенте связаны с выделением земли или зданий. Это один из самых болезненных вопросов для администрации города, сказал хоким, пообещав создать новую, прозрачную и справедливую систему.

Для решения проблемы необходимо ускорить разработку и утверждение генерального плана Ташкента, подчеркнул он.

В то же время будут приняты все возможные меры для сохранения парков и зеленых зон города для будущих поколений, а также недопущения их превращения в стройплощадку.

Планируется разработать концепцию создания готовых зданий для предпринимателей на базе пустующих или неэффективно используемых земельных участков.

«Мы будем неуклонно следовать строгому поручению нашего уважаемого президента по обеспечению неприкосновенности частной собственности юридических и физических лиц», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

Столичная администрация, по его словам, намерена активно участвовать в дискуссиях по упрощению законодательства о предпринимательской деятельности, сокращению нормативно-правовых актов и снижению налоговой нагрузки.

Хоким отметил, что главная цель обращения — донести до предпринимателей, что впредь перед ними открыты все двери и не будет никаких препятствий. Он пообещал, что все руководители Ташкента и народные депутаты будут поддерживать бизнес и стараться облегчить его бремя.

«Мы объявим каналы связи для прямого контакта с хокимами, руководителями секторов и ведомств. Мы создадим условия, чтобы вы могли обратиться к ним в любое время, сообщить о препятствиях, проблемах и дать свои предложения», — заявил хоким.