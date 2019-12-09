Центральный офис негосударственной некоммерческой организации (ННО) «Мадад» открылся 5 декабря в Ташкенте, сообщило Министерство юстиции Узбекистана. Учреждение оказывает бесплатную юридическую консультацию и практическую правовую помощь населению.

ННО «Мадад» учреждена постановлением Кабинета Министров от 6 сентября. Организация ответственна за открытие одноименных юридических консультационных бюро в районах (городах). Кроме этого, «Мадад» курирует национальный правовой портал Advice.uz, запущенный в апреле.

По данным Минюста, сейчас во всех регионах страны организовано 28 бюро. В 2020 году откроется еще 100 таких консультационных бюро. Поэтапно они должны появиться в каждом районе.

Ожидается, что работа бюро «Мадад» поможет сократить расходы, связанные с рассмотрением обращений, а также их количество, поступающее в народные приемные. Также с их помощью планируется увеличить до 50% охват населения бесплатными юридическими услугами.