Бесплатную правовую помощь населению в регионах Узбекистана будут предоставлять юридические консультационные бюро «Мадад», сообщила пресс-служба Министерства юстиции, которое выступило инициатором постановления правительства по совершенствованию системы предоставления правовой информации и оказания юридической помощи населению.

Бюро в регионах страны откроет одноименная негосударственная некоммерческая организация, учрежденная постановлением Кабинета Министров. Организация будет также разрабатывать предложения по улучшению законодательства, анализируя запросы юридических консультаций.

Кроме этого, «Мадад» будет курировать портал Advice.uz, запущенный в апреле Министерством юстиции. На портале можно получить информацию в сфере трудового права, гражданства и миграции, паспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и защиты прав потребителей.