Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (24−6 MMA, 2−0 UFC) одержал вторую победу на турнире UFC. В бою, прошедшем 7 декабря на арене Capital One Arena в Вашингтоне, узбекистанец нокаутировал соперника.

В третьем раунде боя с Тревором Смитом (15−10 MMA, 5−7 UFC) Мурадов вступил в размен ударами с соперником, выбил каппу и отправил американца в глухой нокаут.

В сентябре 29-летний узбекистанский боец успешно начал карьеру в UFC, одержав победу решением судей над итальянцем Алессио Ди Кирико (12−4). В настоящее время у спортсмена серия из 13 побед после последнего поражения в 2016 году.

38-летний ветеран UFC Тревор Смит проиграл четыре из последних пяти боев, в том числе Элиасу Теодору и Заку Каммингсу.

Махмуд Мурадов является членом команды американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Ранее спортсмен подписал профессиональный контракт с UFC, став первым узбекистанцем в этой спортивной организации.

