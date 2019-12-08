Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении на собрании накануне Дня Конституции вновь поднял вопрос защиты собственности.

Глава государства сообщил, что с 1 января будущего года полномочия по изъятию земель сельскохозяйственного назначения передаются от хокимов кенгашам народных депутатов.

Он заверил, что конституционное право граждан на собственность является неприкосновенным и всегда будет находиться под защитой государства.

«За прошедшие годы мы проделали большую работу по устранению излишних ограничений для предпринимателей, незаконного вмешательства государственных органов в их деятельность. В частности, кардинально реформирована практика предоставления земельных участков, которая прежде способствовала коррупции. Теперь этот процесс будет осуществляться посредством электронной системы», — приводит слова президента его пресс-служба.

Кроме того, введены новый порядок изъятия земель и выплаты компенсации, а также правила, предусматривающие их изъятие только с согласия владельца.

«Как известно, до сих пор хокимы сами принимали решения о предоставлении права пользования землей, а порой могли и аннулировать их, — заявил Шавкат Мирзиёев. — Настало время ограничить эти исключительные полномочия хокимов, ведь есть много примеров того, что они становились причиной несправедливости. Впредь такие вопросы будут решаться только в судебном порядке».

«Вместе с тем усилена ответственность должностных лиц, не соблюдающих законы о неприкосновенности собственности, независимо от того, какой пост они занимают. А при возникновении у сторон разногласий относительно размера компенсации споры будут разрешаться в судебном порядке», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что в случаях выявления незаконного ограничения прав собственности субъекта предпринимательства бизнес-омбудсман должен иметь право обращения в суд для защиты его интересов.

«В целях открытости и гласности всех процессов в этой сфере следует ввести в практику размещение на соответствующих сайтах решений хокимов относительно предоставления гражданам земельных участков», — подчеркнул президент.

В ноябре правительство утвердило новый порядок изъятия земельных участков. Согласно документу, изъятие земли возможно с согласия землевладельца или землепользователя и арендатора по согласованию с кенгашами народных депутатов, а снос недвижимости без предоставления согласованной компенсации не допускается.

В октябре была принята Стратегия развития сельского хозяйства до 2031 года. В ней запланировано внесение изменений в Земельный кодекс — механизмы защиты прав землепользования будут улучшены, а участки дехканским хозяйствам для временного пользования будут предоставляться с сохранением права пожизненного наследуемого владения.