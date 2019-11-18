Кабинет Министров Узбекистана 16 ноября утвердил Положение о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, при необходимости изъятия земельного участка будет проводиться открытое обсуждение инициатора и собственников с участием СМИ.

Совет Министров Каракалпакстана и Кенгаши народных депутатов будут оценивать выгоды и издержки изъятия земельного участка, при наличии достаточных ресурсов, и на основе этого принимать решение об его изъятии. Хокимияты не уполномочены принимать решение об изъятии земельного участка.

Оценка объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу, производится оценочными организациями, отмечает Минюст. Инициатор и собственник договариваются о виде, размере и сроке выдачи компенсации. Соглашение нотариально заверяется.

Снос объектов недвижимости без предоставления согласованной компенсации не допускается.

После получения соответствующей компенсации собственниками, а также фактического освобождения недвижимого имущества хокимияты направляют в органы юстиции проект решения о сносе на правовую экспертизу. Решение о сносе допускается только при наличии положительного заключения органов юстиции.

Контроль за исполнением хокимами и другими должностными лицами требований законодательства при изъятии земельных участков, сносе объектов недвижимого имущества, переселении граждан, а также предоставлении компенсаций осуществляется органами прокуратуры.

В структуре Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента образован Сектор координации работ по изъятию земельных участков и предоставлению компенсаций.

В числе основных задач создаваемых секторов — изучение наличия достаточного имущества и средств для предоставления компенсаций собственникам, объекты недвижимого имущества которых подлежат сносу, организация открытого обсуждения с собственниками объектов недвижимого имущества, проведение на постоянной основе мониторинга своевременного предоставления компенсаций в полном объеме и другие.

Проект нового положения о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам в сентябре представило Министерство юстиции, «Газета.uz» подробно писала о нем.