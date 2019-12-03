Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в очередной раз признан лучшим игроком года по версии журнала France Football. Он получил шестой «Золотой мяч» в карьере, сообщило издание Eurosport.

Эту награду Лионель Месси получал в в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По данным Sports.ru, В этом году Лионель Месси взял почти все возможные индивидуальные награды — чемпион Испании, победитель Суперкубка Испании, обладатель «Золотой бутсы», Трофея Пичичи, лучший игрок Ла Лиги, форвард года по версии УЕФА, игрок года по версии ФИФА и обладатель «Золотого мяча», а на счету у футболиста 54 гола и 23 ассиста.





В голосовании аргентинец обошел защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В Топ-10 списка из 30 номинантов на «Золотой мяч» вошли:

Лионель Месси («Барселона», Аргентина); Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды); Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия); Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал); Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет); Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция); Алиссон Бекер («Ливерпуль», Бразилия); Роберт Левандовски («Бавария», Польша); Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия); Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир).

Меган Рапино. Фото: twitter.com/francefootball.

На церемонии женский «Золотой мяч» вручили американке Меган Рапино. Одним из героев вечера оказался Ливерпуля" Алиссон Беккер, который стал первым в истории обладателем новой награды «Яшин Трофи». Трофей Копа — лучшему футболисту в возрасте до 21 года — получил защитник «Аякса"/"Ювентуса» Маттиас де Лигт.

Маттиас де Лигт. Фото: twitter.com/francefootball.

Алиссон Беккер. Фото: twitter.com/francefootball.

В прошлом году «Золотой мяч» вручили полузащитнику «Реал Мадрида» и сборной Хорватии 33-летний Луке Модричу. Полузащитник стал первым футболистом из Хорватии, получившим этот престижный приз.