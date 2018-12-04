Полузащитник «Реал Мадрида» и сборной Хорватии 33-летний Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча-2018», сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В борьбе за награду Лука Модрич опередил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Полузащитник стал первым футболистом из Хорватии, получившим этот престижный приз.

В прошлом сезоне футболист составе «Реала» в третий раз подряд завоевал кубок Лиги чемпионов. На чемпионате мира сборная Хорватии, капитаном которой был Лука Модрич, дошла до финала турнира, а сам он был признан лучшим игроком турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал спортсмена назвал лучшим футболистом сезона-2017/18, а также он был признан лучшим игроком ФИФА.

«Золотой мяч» неофициально называют наградой лучшему футболисту года. С 2008 года и Месси и Роналду эту награду вручали по пять раз каждому.