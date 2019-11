27 ноября в Лондоне прошел крупный международный UzInvest Forum 2019. Его главной целью является привлечение иностранных инвестиций в Узбекистан и открытие новых возможностей как для инвесторов, так и локальных рынков. Форум собрал наиболее влиятельных спикеров из Узбекистана и Европы. Одним из главных партнеров форума стала ГК Orient Group of Companies.

Издревле Узбекистан, расположенный на пересечении путей, соединяющих Азию с Европой, был центром коммерции и торговли Центральной Азии. Но на протяжении многих лет он был изолирован и не взаимодействовал с рынками и экономикой зарубежных стран. Сегодня рынок Узбекистана в 33 миллиона человек имеет колоссальный потенциал и готов снова открыться миру.





Почему стоит инвестировать в Узбекистан:

Узбекистан — страна с динамично развивающейся экономикой: показатель ВВП страны вырос на 7% за последние семь лет, имеются высокие валютные резервы и низкий уровень государственного долга. Страна на пороге открытия и создания впечатляющих возможностей: здесь есть большое количество преимущественно молодого населения. На данный момент в Узбекистане проживает 33 миллиона человек, средний возраст которых 28 лет, при этом на семью приходится 4,7 человека. Положительный инвестиционный климат: привлечение потока иностранных инвестиций является приоритетной задачей — 410% роста в потоках прямых иностранных инвестиций за 2017−2018 года. В Узбекистане ведется активная либерализация финансовой системы и амбициозные правительственные реформы, улучшающие бизнес-среду, а также создаются новые законы, усиливающие защиту инвесторов и интеллектуальной собственности. Республика поднялась на 26 позиций в рейтинге стран с наиболее простыми условиями для ведения бизнеса за последние пять лет — Узбекистан необычен среди других рынков своей стратегической привлекательностью для инвесторов Европы, России, Китая и Соединенных Штатов. Приватизация и новые модели ГЧП открывают двери в индустрии Узбекистана, контролируемые государством.





UzInvest 2019 создан для тех, кто стремится попасть на новые рынки и открыть для себя дополнительные возможности. Это первый крупный международный инвестиционный форум Узбекистана, запущенный в рамках инициативы частного сектора.

Он организуется лондонскими компаниями Adam Smith Conferences и Eurasian Investor при поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, а также Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Главными партнерами форума стали Orient Finans Bank и Orient Group of Companies.

Программа мероприятия была разработана совместно с государственными организациями и членами частного сектора Узбекистана и Европы. Представители форума узнали почему, кому и как следует инвестировать в Узбекистан. Главными темами форума стали потенциал Узбекистана, инвестиционный климат, эволюция коммерческих и государственных банков, обновление обязательств по защите инвесторов, экономический рост, приватизация, фискальная политика, развитие сектора недвижимости и другие важные вопросы.

UzInvest Forum 2019 собрал влиятельных европейских инвесторов и представителей международных структур, правительства и бизнес-кругов Узбекистана. Со вступительной речью выступил посол Республики Узбекистан в Великобритании Саид Рустамов.





В состав делегации Узбекистана вошли:

Лазиз Кудратов — первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли;

первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли; Шахрух Шарахметов — заместитель министра финансов;

заместитель министра финансов; Атабек Назиров — директор Агентства по развитию рынка капитала;

директор Агентства по развитию рынка капитала; Суннатилла Бекенов — директор Агентства по управлению государственными активами;

директор Агентства по управлению государственными активами; Улугбек Азамов — заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма;

заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма; Ойбек Шайхов — генеральный секретарь Ассоциации по экономическому сотрудничеству «Европа-Узбекистан» и другие официальные лица.

Среди заявленных участников, представляющих частный сектор присутствовали председатель правления Orinet Finans Bank Бабур Парпиев, члены правления Orient Group Паскаль Пуйе и Роман Сайфулин, председатель правления UniversalBank Анвар Ирчаев и многие другие.





Будучи одним из главных партнеров, группа компаний Orient также выступила на форуме. Orient Group — одна из наиболее масштабных групп, насчитывающая 25 тысяч сотрудников. На UzInvest Forum 2019 ГК представила компании The Tower MMG, Makro и Eurasia Group, а также их проекты.

Makro, будучи частью компаний Orient, является наиболее крупной сетью супермаркетов Узбекистана. Основанная в 2010 году, Makro имеет 55 магазинов в 18 городах.

На данный момент среди проектов The Tower MMG такие успешные торгово-развлекательные центры, как Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar. Компания также является автором проекта Ecopark. Вскоре The Tower MMG планирует новые проекты: Infinity Mall, Globus, The Depot, Riviera и другие.

Eurasia Group — компания по развитию иностранных брендов, работающих по франшизе в сфере розничной торговли. В портфолио компании входит 20 международных брендов одежды, обуви и аксессуаров. Среди которых такие известные бренды, как Guess, US Polo, Colin’s, Jennyfer, Armani Exchange, Trussardi, Greyder, Bata и другие.

В торговых центрах представлены такие бренды, как Pandora, Calvin Klein, Lacoste, Mango, Levi’s, Hilfiger, Furla и другие. К 2022 году ожидается появление глобальных брендов Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti и другие.

