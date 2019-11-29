Министерство экономики и промышленности Узбекистана представило для обсуждения проект постановления президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию производства и сокращению импорта древесно-стружечных плит и их альтернативных видов».

В документе отмечается, что в последние годы в стране принимаются меры по производству древесно-стружечных плит и их альтернативных видов (ДСП), в частности благодаря переработке камыша и стеблей хлопчатника производится импортозамещающий продукт.

Вместе с тем, повышение цен на химическое сырье, используемое при производстве, высокая доля ДСП из зарубежных стран, а также искусственное снижение их импортных цен негативно влияют на конкурентоспособность местных производителей.

В результате несколько крупных проектов по производству ДСП становятся бесперспективными и экономически неэффективными.

Для поддержки производителей ДСП в республике, своевременного запуска новых производственных мощностей и регулирования импорта намечено:

проанализировать цены на импортируемые ДСП и принять меры по установлению базовых цен для полной уплаты таможенных пошлин;

с 1 января 2020 года ввести систему бесплатного использования природных камышовых полей в течение не менее 10 лет на основе определенных инвестиционных обязательств для производителей ДСП без ущерба для окружающей среды;

на основе определенных инвестиционных обязательств для производителей ДСП без ущерба для окружающей среды; проанализировать цены на «формалин 37%» и «мочевину А», производимых компаниями «Навоиазот» и Maxam-Chirchiq соответственно, и принять меры по недопущению использования монопольно высоких цен.

Кроме того, с 1 января 2020 года предлагается ввести акцизный налог на древесно-стружечные плиты и их альтернативные виды (ТН ВЭД — 4410) в размере 25 долларов за кубометр, а с 1 января 2021 года — 30 долларов за кубометр. Сейчас ДСП не попадает под акциз, но есть импортная пошлина в размере 10% от таможенной стоимости.

Более того, с 1 января 2020 года по 1 января 2020 года местных производителей ДСП из стеблей хлопчатника, камыша и других растений планируется освободить от уплаты подоходного налога, налога на землю и имущество, а также таможенных пошлин (кроме сборов).

Ранее постановлением Кабинетом Министров от 11 апреля 2019 года производители ДСП были освобождены от таможенных платежей до 1 января 2022 года.

В 2019—2021 годах в сфере промышленности строительных материалов планируется организовать шесть производств ДСП из стеблей хлопчатника, камышей, соломы и других с привлечением кредитов до 33,5 млн долларов.

В комментариях к проекту пользователи выступили против принятия данного постановления. Пользователь Ахмад Таджибаев считает, введение акциза на импорт несвоевременной и нецелесообразной инициативой по нескольким причинам. Во-первых, это несоответствие выпускаемых ДСП отечественного производства стандартам мебельного сырья по механическому и химическому показателям.

«Как все прекрасно понимают, более 90% ДСП используется в мебельной отрасли как сырье для производства мебельной продукции. Во-вторых, недостаточность производственных мощностей ДСП отечественного производства для удовлетворения спроса рынка — что опять же приведет к покупке производителями мебели импортного сырья, и в дальнейшем приведет к удорожанию готовой продукции на внутреннем рынке», — отметил он.

По его словам, в условиях создания экспорториентированной модели развития удорожание себестоимости выпускаемой готовой мебельной продукции приведет к снижению экспортного потенциала.

«Увеличение импорта более дешевой готовой мебельной продукции из таких стран как РФ, Украина, Белоруссия, Турция, Китай за счет неконкурентоспособности отечественных производителей готовой мебели. Возможные контрсанкции со стороны якорных стран-экспортеров плитных материалов и т. д. », — заявил Ахмад Таджибаев.

Обсуждение проекта продлится до 8 декабря.