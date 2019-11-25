Принято постановление правительства Узбекистана «О мерах по обеспечению применения онлайн контрольно-кассовых аппаратов и системы виртуальной кассы», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, предприниматели при получении наличных денег от населения, в срок, указанный в графике — в добровольной форме, а по прошествии указанного срока — в обязательном порядке, перейдут на использование онлайн-контрольно-кассовых аппаратов или системы виртуальной кассы.





Постановлением также утверждено положение о порядке использования онлайн-контрольно-кассовых аппаратов или виртуальной кассовой системы при осуществлении платных расчетов с населением.

Согласно документу, на территории страны разрешается использование только онлайн-контрольно-кассовых аппаратов и виртуальных касс, внесенных в государственный реестр. Предприниматели имеют право самостоятельно приобретать онлайн-контрольно-кассовые аппараты и/или виртуальные кассы, а также выбирать центры сервисного обслуживания.

Онлайн-контрольно-кассовые аппараты и виртуальные кассы должны будут пройти регистрацию в государственных налоговых органах, плата за регистрацию взиматься не будет.