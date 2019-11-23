18 ноября швейцарская инвестиционная компания Symbiotics выделила банку «Ипак Йули» новую кредитную линию в размере 10 млн долларов США, предоставляемую в узбекских сумах. Кредитная линия предназначена для финансирования проектов малого бизнеса и частного предпринимательства в целях поддержания частного сектора и увеличения его доли в экономике Узбекистана.





В целях привлечения ресурсов для данной линии, Symbiotics выпустил облигации, деноминированные в узбекских сумах, на Люксембургской фондовой бирже. Выпуск облигаций в национальной валюте Республики Узбекистан для фондирования АИКБ «Ипак Йули» позволит повысить заинтересованность зарубежных портфельных инвесторов и фондов к рынку Узбекистана и привлечь дополнительные ресурсы для финансирования инвестиционных проектов в стране.

Зарегистрированная в 2004 году в Женеве Symbiotics является инвестиционной компанией, специализирующейся на устойчивом финансировании для развивающихся стран. Компания предлагает услуги в сфере исследования рынка, инвестиционного консультирования и управления активами. Начиная с 2005 года, Symbiotics инвестировал более 3,5 млрд долларов США, и в настоящее время работает в более чем 70 странах с развивающейся экономикой.

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