В дошкольной образовательной организации №25 Кибрайского района выявлено хищение мясных, молочных и других продуктов питания на сумму 180,4 млн сумов в 2018—2019 годах, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В хищении подозреваются должностные лица ДОО. Доследственная проверка проведена Кибрайским районным отделением Департамента при Генпрокуратуре.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Ведется следствие.