Генеральное консульство Узбекистана в Актау (Казахстан) подтвердило распространённую в СМИ информацию о том, что 20 ноября на территории Хромтауского района Актюбинской области автобус с 55 гражданами Узбекистана, ехавший по маршруту Самара-Шымкент, остановился из-за технической поломки. Всего в автобусе находились 57 человек.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, соотечественники при помощи Департамента по чрезвычайным ситуациям области были эвакуированы в пункт обогрева. Среди них нуждающихся в медицинской помощи нет.

Причиной поломки стало использование летнего вида топлива, которое замерзло из-за холодной погоды. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с соответствующими органами Казахстана.

Консульско-правовой департамент МИД в очередной раз обратил внимание граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, в том числе транзитом, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане (Нур-Султан, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Карагандинская области, тел.: +7−717−295−45−87, +7−777−218−20−10 (Telegram, Whatsapp, Imo), генконсульство в Актау (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, тел.: +7−29−277−71−17, +7−777−599−00−50, +7−777−599−00−51) и генконсульство в Алматы (Алматы, Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызылординская и Туркестанская области, тел.: +7−727−299−20−70, +7−727−390−26−16).