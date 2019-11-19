Актриса Гавхар Шарипова погибла в дорожно-транспортном происшествии в ночь на 18 ноября, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана. Ей было 39 лет.

Инцидент произошел примерно в 02:20 на территории махалли «Яргунчи» Гузарского района Кашкадарьинской области. 29-летний Ф. Ш., водитель грузовика Isuzu, в котором ехала актриса, учинил ссору с попутчицей и когда она открыла дверь автомобиля и пыталась сойти, не снизил скорость.

В результате Гавхар Шарипова выпала из салона на проезжую часть и, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, скончалась на месте.

Следственный отдел при ОВД Гузарского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Гавхар Шарипова снялась в таких фильмах, как «Алпомыш», «Сарвиноз», «Старшая сестра», «Обманутая женщина» и другие.