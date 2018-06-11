В Узбекистане с 1 июля предлагается разрешить реализацию алкогольной продукции объектами торговли, расположенными на расстоянии от 100 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. Об этом говорится в проекте постановления президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию винодельческой отрасли», разработанном компанией «Узшаробсаноат» и опубликованном для общественного обсуждения.

Продажа алкогольной и табачной продукции была запрещена в радиусе менее 500 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений законом «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», вступившим в силу в апреле 2012 года. При этом объектам торговли, реализующим алкогольную продукцию, была дана полугодовая отсрочка на передислокацию.

Проектом постановления также предлагается с 1 июля разрешить розничную торговлю алкогольной продукцией в крупных торговых точках с общей торговой площадью более 100 кв. м и на оптово-торговых рынках (комплексах, дехканских рынках), а также в ярмарочных торговых павильонах.

С 1 августа может производителям алкогольной продукции быть разрешено самостоятельно реализовывать собственную продукцию через свои фирменные магазины и другим юридическим лицам, занимающимся оптовой и розничной торговлей данной продукцией.

Кроме того, предусмотрено внедрить информационную систему контроля и учета движения алкогольной продукции по цепочке «производитель спирта — производитель алкогольной продукции — оптовый продавец — розничный продавец — потребитель».

В феврале президент Узбекистана подписал постановление о совершенствовании винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции. Документом с 1 июля предприятиям-производителям алкогольной продукции разрешено продавать в розницу собственную винодельческую продукцию в призаводских дегустационных зонах, организуемых по туристским маршрутам. С 1 января 2019 года отменяется лицензирование деятельности по производству натуральных виноградных вин, выработанных из сырья собственных виноградных плантаций, такие вина отнесены к категории сельскохозяйственной продукции.