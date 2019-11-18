Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир выразил обеспокоенность «сообщениями об угрозах высокопоставленного чиновника в адрес журналистов Kun.uz», о которых стало известно в конце прошлой недели. Речь идет о хокиме Ташкента Джахонгире Артыкходжаеве. К данному моменту стороны заявили об урегулировании конфликта.

«Я приветствую оперативную реакцию Генеральной прокуратуры по данной ситуации и надеюсь на ее тщательное расследование и обеспечение безопасности журналистов», — написал Арлем Дезир в Твиттере вечером в понедельник.

Из зарубежных дипломатов, базирующихся в Узбекистане, первым на конфликт отреагировал посол Великобритании Тим Торлот.

«Жаль, что я пока не встречался с мэром Ташкента. Я обеспокоен его недавними заявлениями», — написал посол в Твиттере.

«Безопасность журналистов — это основополагающий принцип свободы СМИ. Великобритания всегда будет поддерживать защиту журналистов и свободных медиа. Надеюсь, мы сможем это обсудить при встрече», — отметил дипломат.

Посольство Великобритании сотрудничает с Узбекистаном в сфере поддержки СМИ и повышения открытости госорганов. В сентябре между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, а также посольством и Секретариатом Кабинета Министров Великобритании был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.