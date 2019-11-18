Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир выразил обеспокоенность «сообщениями об угрозах высокопоставленного чиновника в адрес журналистов Kun.uz», о которых стало известно в конце прошлой недели. Речь идет о хокиме Ташкента Джахонгире Артыкходжаеве. К данному моменту стороны заявили об урегулировании конфликта.
«Я приветствую оперативную реакцию Генеральной прокуратуры по данной ситуации и надеюсь на ее тщательное расследование и обеспечение безопасности журналистов», — написал Арлем Дезир в Твиттере вечером в понедельник.
Из зарубежных дипломатов, базирующихся в Узбекистане, первым на конфликт отреагировал посол Великобритании Тим Торлот.
«Жаль, что я пока не встречался с мэром Ташкента. Я обеспокоен его недавними заявлениями», — написал посол в Твиттере.
«Безопасность журналистов — это основополагающий принцип свободы СМИ. Великобритания всегда будет поддерживать защиту журналистов и свободных медиа. Надеюсь, мы сможем это обсудить при встрече», — отметил дипломат.
Посольство Великобритании сотрудничает с Узбекистаном в сфере поддержки СМИ и повышения открытости госорганов. В сентябре между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, а также посольством и Секретариатом Кабинета Министров Великобритании был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
7319VyachesLove
Дайте политическое убежище и вид на жительство в Великобритании всем тем корреспондентам, кто готов покинуть Узбекистан!!
Борзунов Алексей
Серьёзное имиджевое упущение. Долго вспоминать будут.
Клара Умархужаева
Закон для всех ОДИН!!! Если не накажут хокима, они это очередной раз докажут обратное. Хватит сносов, хватит угроз, хватит унижать народ