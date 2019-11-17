Генеральная прокуратура Узбекистана изучает подлинность аудиозаписи, распространенной 16 ноября, на которой мужчина с голосом, похожим на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, угрожает журналистам и оскорбляет их.

Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, изучается, когда, где и при каких обстоятельствах была сделана запись, а также другие детали.

«Итоги изучения будут всесторонне рассмотрены в рамках закона, по ним будет сделано дополнительное заявление», — говорится в сообщении.

В заявлении хокимията столицы говорится, что в настоящее время создана рабочая группа, состоящая из представителей компетентных организаций, для внесения ясности и всестороннего изучения данного вопроса. О результатах изучения будет предоставлена дополнительная информация.