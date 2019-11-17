16 ноября ряд интернет-изданий со ссылкой на социальные сети распространили аудиозапись, на которой мужчина, чей голос похож на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам.

Как сообщает Kun.uz, угрозы были озвучены на следующий день после конфликта журналистов издания и уже бывшего заместителя хокима Алмазарского района Абдурасула Вахабова, когда корреспонденты Рахматилла Исраилов, Шерзод Эгамбердиев и Баходир Ахмедов были на приеме у хокима столицы.

В тот день Джахонгир Артыкходжаев хотел помирить Абдурасула Вахабова и корреспондентов и урегулировать разногласия. Когда сторонам не удалось достичь компромисса, встреча превратилась в «образовательный час» с угрозами.

Редакция издания отказалась обнародовать аудиозапись встречи с хокимом Ташкента, чтобы не превращать конфликт между Абдурасулом Вахобовым и Kun.uz в попытку мести и дискредитации Джахонгира Артыкходжаева.

Редакция не имеет никакого отношения к распространению аудиозаписи встречи в социальных сетях 16 ноября, говорится в сообщении.

17 ноября Генеральная прокуратура и хокимият Ташкента заявили, что изучают аудиозапись — когда, где и при каких обстоятельствах она была сделана, а также другие детали.

Издание отмечает, что имеет в распоряжении полную версию аудиозаписи и готово в установленном порядке передать ее на рассмотрение в Генпрокуратуру.

Отметим, что 15 августа пресс-служба хокимията Ташкента пригласила корреспондента «Газеты.uz» на встречу с замхокима Алмазарского района. Когда журналист прибыл в администрацию, ему сообщили, что хоким Джахонгир Артыкходжаев общается с Абдурасулом Вахабовым.

Затем стало известно, что на встречу придут представители Kun.uz, которые вместе с замхокима обсудят ситуацию. Потом в хокимияте сообщили, что Джахонгир Артыкходжаев после беседы с замхокима встречается с журналистами Kun.uz. Ожидалось, что корреспондент «Газеты.uz» сможет присутствовать при общении сторон, но он допущен не был.