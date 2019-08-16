В четверг издание Kun.uz сообщило, что заместитель хокима Алмазарского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Абдурасул Вахобов напал на его корреспондентов.

Сообщение Kun.uz

По данным издания, журналисты 14 августа посетили район для изучения обращения строительной компании, не получившей от хокимията часть денег за строительство двухэтажных домов для малообеспеченных семей.

«Абдурасул Вахабов потребовал не снимать его на видео и набросился на оператора. При этом сотрудник ОВД и другие представители хокимията наблюдали за его действиями в стороне», — пишет Kun.uz, сопровождая сообщение видеозаписью.

На видео видно, как Абдурасул Вахабов, заметив, что его снимают, неоднократно просит прекратить съемку. Он также заявляет: «Почему вы снимаете, не представившись?» Корреспондент Kun.uz подходит, чтобы представиться, но замглавы района направляется в сторону видеооператора и пытается выхватить у него оборудование. Журналист отходит в сторону, Абдурасул Вахабов преследует его, спрашивая: «Ты узбек?»

Издание пишет, что в январе Абдурасул Вахабов также напал на оператора Kun.uz, но тогда редакция «закрыла глаза на инцидент».

Попытка получить комментарий





«Газета.uz» в четверг попыталась связаться с Абдурасулом Вахабовым, чтобы получить комментарий об инциденте, но не смогла дозвониться по телефонам, указанным на сайте городской администрации.

Пресс-служба хокимията Ташкента пригласила корреспондента «Газеты.uz» на встречу с замхокима Алмазарского района. Когда журналист прибыл в администрацию в 18:05, ему сообщили, что хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев общается с Абдурасулом Вахабовым.

Затем стало известно, что на встречу придут представители Kun.uz, которые вместе с замхокима обсудят ситуацию. Потом в хокимияте сообщили, что Джахонгир Артыкходжаев после беседы с замхокима встречается с журналистами Kun.uz. Ожидалось, что корреспондент «Газеты.uz» сможет присутствовать при общении сторон, но он допущен не был.

Позже корреспондента уведомили, что после встречи он сможет получить комментарии у Абдурасула Вахабова. В районе 20:00 корреспондент встретил в здании администрации хокима города Джахонгира Артыкходжаева. Он заявил, что материал об итогах встречи должен быть «только с печатью», т. е. «с согласованием». Журналист ответил, что согласовывать текст не будет.

В 21:15 представитель хокимията Ташкента сообщил «Газете.uz», что стороны не будут комментировать ситуацию. В Kun.uz заявили, что обсудить вопрос можно будет в пятницу.

Обращение замхокима

Днем в пятницу пресс-служба хокимията Ташкента опубликовала видеообращение заместителя хокима Алмазарского района Абдурасула Вахабова. Он заявил, что ситуация на самом деле была не такой, как ее описывает Kun.uz, и началась она шесть месяцев назад, в январе.

«Наш друг, журналист, представившийся корреспондентом, пришел на канал Кичкирик в Алмазарском районе и сообщил, что хочет осветить проводимые работы. Он говорил приятные слова: „Вы делаете хорошее дело“. Я показал, что было сделано на канале Кичкирик протяженностью 3,2 км, и попросил корреспондента Kun.uz показать эти дела тоже», — начал замхокима.

Он продолжил, что журналист Kun.uz Рахматилло Исроилов попросил его «помочь с одним личным вопросом» и проехать на территорию будущего Парка Победы в Алмазарском районе, чтобы дать оценку как человек, хорошо разбирающийся в вопросах строительства.

«Каждый сел в свою автомашину и приехал на территорию, где раньше располагался памятник Сабиру Рахимову и пустует земля в 1 га. Журналист спросил, как можно обратиться в гражданском порядке и приобрести эту землю в собственность. Я ему объяснил, что есть свой порядок — указ президента №5511, дни „открытых дверей“, постановление Кабинета Министров №493, через аукцион. Я спросил, чем он хочет здесь заниматься. Он ответил, что желает построить банкетный зал для свадеб», — рассказал замхокима.





Как утверждает Абдурасул Вахобов, журналист отвел его в сторону и попросил оказать практическое содействие в выделении этой земли.

«Он начал говорить, что родился в Самаркандской области, является старшим в семье, вырос в тяжелых условиях. Приехал в Ташкент и устроился на работу в Kun.uz. Зарплата не покрывает его потребности. Он сообщил, что у него есть предприниматель с предложением. Изъявил желание построить на половине этой земли банкетный зал, а другую половину продать тому человеку», — отметил замхокима.

Журналист Kun.uz пообещал, что это не будет опубликовано в СМИ и замхокима «не останется в стороне», назвав «крупные суммы», заявил представитель Алмазарского хокимията.

«Я сказал, что не буду даже обдумывать это предложение. Это не в моих силах и я не могу думать об этом», — завил он.

Как отметил замхокима, журналист пригрозил ему, заявив, что в случае отрицательного ответа будет негативное освещение.

Абдурасул Вахобов подтвердил заключение соглашения с компанией «Хива строй» о строительстве семи двухэтажных домов для малообеспеченных семей на 1,5 млрд сумов. 750 млн сумов были оплачены государством, оставшуюся сумму предлагали «принять в качестве благотворительности».

«В редакцию [Kun.uz] пришел не руководитель компании Руслан, а обычный работник… Да, они должны были изучить заявку, но если бы они изучили социальную сторону, [побеседовали] с Русланом, то этой ситуации можно было бы избежать», — сказал он.

Замхокима рассказал, что в день инцидента он торопился на встречу с шестью подрядными организациями. Когда он подходил к двери, встретил Рахматилло, который спросил, что с его делом. Он снова отказал, на что корреспондент заявил, что имеет в руках материал. Он приблизился к выходу и встретил строителей «Хива строй», которые также запечатлены на видеозаписи.





Фото: Kun.uz.

По словам замхокима, строители сообщили о проблеме Kun.uz, но не думали, что ситуация будет развиваться так быстро. Замхокима сказал работникам, что «проблема урегулирована на 99%, и их руководитель осведомлен об этом».

Как утверждает Абдурасул Вахобов, видеооператор Kun.uz начал снимать его разговор с работником без его разрешения, не представившись, не предъявив бейджик или удостоверение. После беседы с заявителем он сообщил, что торопится и предложил встретиться и обсудить вопрос отдельно, при необходимости — с хокимом.

«На улице, по пути так не снимают… Они проигнорировали мои слова о том, что нужно представиться и показать копию заявления, и продолжили видеосъемку», — сказал он.

Замглавы Алмазарского района указал, что журналист заявлял ему о «миллионе подписчиков на сайтах, заказчиках», и говорил: «Что будет написано, то и будет на практике».

«Эти слова засели у меня в голове. Чтобы не показаться трусом, который сбегает, я подошел к журналисту и попросил не снимать», — заявил Абдурасул Вахобов.





Замхокима не обращался в органы внутренних дел, посчитав, что «один из них очень молод, а другой в предбрачном возрасте», а также увидев в них «своих детей».

Абдурасул Вахобов отрицает, что оборудование Kun.uz было повреждено. Он попросил пользователей комментировать ситуацию после «тщательного разбирательства», а СМИ — давать объективную оценку.

Говоря о преследовании журналистов с вопросом «Ты узбек?», заместитель хокима отметил, что имел в виду то, что узбеки не должны совершать такие постыдные дела по отношению друг к другу. Что касается его угрозы передать журналистов в прокуратуру, то это, по его словам, единственный орган, который сможет прояснить ситуацию.

За день, прошедший после публикации Kun.uz, с заявлением в защиту журналистов издания выступили Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, Творческий союз журналистов, Международный пресс-клуб, ряд интернет-изданий и депутаты.