Компания LG Electronics запустила массовое производство одновентиляторных мини-VRF систем производительностью 4−6 лошадиных сил с хладагентом R32. Такие системы популярны в применении для небольших офисов и магазинов, а также премиальных жилых объектов и других случаев, где есть ограничения по площади размещения наружных блоков систем кондиционирования. Multi V S является наиболее компактной и легкой мини-VRF системой (наружным блоком) на базе хладагента R32 с высокими показателями энергоэффективности.

Благодаря собственным инновационным разработкам удалось создать систему, которая по сравнению с предшественниками стала меньше на 40% по объему и на 23% по весу. В результате чего для монтажа требуется еще меньше пространства, времени и трудовых затрат, а также расширяется спектр сложности архитектурных проектных решений, где возможно применение Multi V S. И как дополнительный плюс — снижение необходимого объема заправки хладагента. Ранее идентичной по производительности системе на базе хладагента R410a требовалось минимум 5,6 кг, в то время как новой системе необходимо 4,3 кг хладагента R32. Шумовые характеристики (уровень звукового давления) наружного блока сохранились на прежнем низком уровне — 50−52 дБA, что равносильно уровню шума обычного разговора.

Важной задачей для инженеров было достичь перечисленных выше характеристик без снижения показателей энергоэффективности. В итоге, сезонный коэффициент энергоэффективности SEER и SCOP новой системы соответствует высоким требованиям независимых европейских комиссий, проводящих испытания систем в области ОВиК на собственных площадках по равным для всех условиям. По результатам испытаний рейтинг эффективности, оперируя понятиями SEER и SCOP, Multi V S попадает под категории А++ и A+++.





Повысить показатели энергоэффективности удалось за счет собственных разработок новой технологии R1 Compressor. По сути, это новый инверторный спиральный компрессор компании LG с механизмом компрессии в нижней части. Такое изменение конструкции позволило уменьшить требуемый объем масла в картере, отказаться от масляного насоса, снизить износ механизма и уровень вибрации. По результатам внутренних испытаний R1 Compressor показал высокую стабильность и эффективность, особо высокие показатели достигнуты в условиях частичной нагрузки. С использованием нового компрессора система Multi V S стала более экономична и отвечает всем техническим и экологическим требованиям.

Также удалось применить ряд технологий из других систем продуктовой линии Multi V от LG. Одним из таких примеров является технология Dual Sensing. Технология позволяет повысить комфорт и эффективность за счет работы системы на основе двух факторов: температура и влажность. В системе также применены:

Ocean Black Fin — технология покрытия специальной антикоррозийной пленкой с двойной защитой от таких агрессивных веществ, как соль, песок, а также промышленные загрязнения;

инновационная биометрическая конструкция вентилятора — технология увеличения расхода воздуха без значительных изменений в габаритах самого вентилятора.

Multi V S на базе хладагента R32 представлена в моделях производительностью 12, 14 и 16 кВт с возможностью подключения от 8 до 13 внутренних блоков. Все внутренние блоки серии Multi V, работающие на хладагенте R410a, совместимы с новой системой.

По вопросам покупки продукции компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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