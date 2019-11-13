Представители Министерства здравоохранения, Верховного суда, Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана и омбудсман на пресс-конференции 13 ноября прокомментировали ситуацию с блогером и учителем английского языка Нафосат Оллашукуровой, проходящей лечение в Хорезмском областном психоневрологическом диспансере.





Предыстория

23 сентября органы внутренних дел Хорезмской области возбудили дело об административном правонарушении в отношении журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников, отправившихся пешком на прием к министру внутренних дел в Ташкент, а также Нафосат Оллашукуровой, которая вела интернет-трансляцию похода.

В этот же день Ургенчский городской административный суд вынес решение об административном аресте Нафосат Оллашукуровой на 10 суток по статьям 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 202 (создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса об административном ответственности.

26 сентября, во время отбытия административного ареста, у Нафосат Оллашукуровой были замечены «психологические изменения», в связи с чем была вызвана скорая помощь. По рекомендации психиатра ее увезли в Хорезмский областной психоневрологический диспансер для медицинского обследования.

Верховный суд





Руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов сообщил, что Хорезмский областной психоневрологический диспансер заключением №1589 от 27 сентября поставил Оллашукуровой диагноз «психопатоподобный синдром, паранойяльный синдром» и оставил ее на лечение.

В пояснительной записке сотрудник дежурной части Хорезмского областного учреждения для отбывания административного ареста Баходир Болтаев отметил, что 26 сентября в 9:00, когда он заступил на службу, заметил расстройство психики Нафосат Оллашукуровой, которая объявила голодовку. Она не употребляла еду на завтрак, обед и ужин, поскольку считала, что сотрудники ОВД могут попытаться отравить и убить ее. По его словам, она заявляла, что покончит с собой.

30 сентября Ургенчский межрайонный суд по гражданским делам окончательным решением направил Нафосат Оллашукурову в Хорезмский областной психоневрологический диспансер в принудительном порядке.

Азиз Абидов сообщил, что апелляционная жалоба матери Нафосат Оллашукуровой решением суда от 14 октября осталась без рассмотрения из-за неоплаты государственной пошлины и расходов на почту до 28 октября. Повторно заявитель не обращалась.

Кассационная жалоба адвоката Умидбека Давлатова от 11 ноября также осталась без рассмотрения, но уже из-за отсутствия доверенности для адвоката.

АИМК





Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов заявил, что дочери Нафосат Оллашукуровой — близнецы Ш. и Л. взяты под государственную опеку и размещены в 202-ю дошкольную образовательную организацию в Юнусабадском районе Ташкента (семья проживает в столице).

9 ноября комиссия в составе заместителя омбудсмана Санжара Хамидуллаева, зампредседателя Комитета женщин Гулноры Маруфовой, председателя ташкентского отделения благотворительного общественного фонда «Махалла» Нурхон Алланазаровой и других посетила дом, где проживают родители и дети Нафосат Оллашукуровой, изучила их проблемы и запланировала помощь в обеспечении детей зимней одеждой.

«Просим наших журналистов и блогеров, чтобы при освещении [ситуации] объективность оставалась главным принципом. Если у вас мнение сформируется после полного изучения проблемы, проведения журналистского или блогерского расследования на основании фактов, то мы это примем, потому что у вас на руках будут основания», — сказал Комил Алламжонов.

Минздрав





Главный психиатр Минздрава Левон Амбарцумов указал, что согласно закону о психиатрической помощи, сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждение, оказывающее такую помощь, а также другие сведения о состоянии психического здоровья являются врачебной тайной.

«Но во время визита к Нафосат Оллашукуровой мы спросили, можно ли делиться информацией о ней, если СМИ сделают запрос? Она попросила, чтобы не раскрывали предыдущий случай и диагноз, и дали короткую информацию о ее текущем состоянии», — сказал он.

«Оллашукурова была принудительно размещена в Хорезмский областной психоневрологический диспансер на основе решения суда. До этого она была освидетельствована со стороны психиатра в месте отбывания административного ареста. Из-за изменений в психике тогда было дано заключение в суд, который вынес решение о принудительном размещении. В медицинских документах указано, что у пациентки наблюдались сильное упадочное настроение и суицидальные мысли. Поэтому врачи пришли к решению, что необходима госпитализация для стационарного лечения», — заявил главный психиатр

По его словам, после госпитализации и установления диагноза, согласно стандартам лечения, было назначено лечение. «Когда мы с ней встретились, в ее состоянии наблюдалась положительная динамика, но из-за наблюдающегося упадочного состояния мы скорректировали назначение лекарств и порекомендовали продолжить лечение», — отметил он.

Левон Амбарцумов подчеркнул, что текущее психическое состояние пациентки носит временный характер и не входит в список хронических психических расстройств: «В это состояние может впасть каждый человек. Спустя определенное время человек выходит из этого состояния, и я думаю, что она вернется к обычной жизни».

Отвечая на вопросы корреспондента «Газеты.uz», Левон Амбарцумов заявил, что согласно медицинской документации, у Нафосат Оллашукуровой каких-либо расстройств ранее не наблюдалось, так как она не обращалась к психиатру и не обследовалась.

«В настоящее время ее психические расстройства — временные, у нее сейчас есть расстройства, но они не являются хроническими и со временем излечатся. Она получает лечение согласно стандарту диагностики лечения, утвержденному Минздравом. То, что было до госпитализации в психиатрическую больницу, у нас такой информации нет. Может быть, были какие-то расстройства, она просто не попадала в поле зрения психиатра», — сказал он.

Психопатоподобный и паранойяльные синдромы, по словам психиатра, может спровоцировать стрессовая ситуация, в которую она попала: «Они возникли во время отбывания ареста. А суицидальные попытки, суицидальные мысли могут возникнуть в любое время у абсолютно здорового человека в зависимости от стрессового состояния, в котором человек находится».

Левон Амбарцумов сообщил, что у Нафосат Оллашукуровой и раньше были попытки суицида, но не раскрыл источник этой информации. Психиатр также не назвал список лекарств, которые получает пациентка. «Названия лекарств я не могу сказать, но мы изучили документацию — она получает лечение в соответствии со стандартами утвержденными», — сказал он.

Омбудсман





Омбудсман Улугбек Мухаммадиев рассказал, что сформированная им мониторинговая группа 21 октября посетила Нафосат Оллашукурову. В состав группы вошли представители Комитета женщин, правозащитники, а также эксперты в области психиатрии. На встрече присутствовал и родной брат Нафосат Аллашукуровой.

Специалисты констатировали «относительное улучшение состояния пациентки», но подчеркнули «сохраняющиеся элементы депрессии и необходимость поддержания установленного курса лечения». В назначении врачей диспансера отсутствовали сильнодействующие препараты, подавляющие психическую деятельность человека, подчеркивается в сообщении.