Мониторинговая группа, сформированная уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (омбудсманом), 21 октября посетила Нафосат Аллашукурову (Оллашукурову), с 26 сентября находящуюся по решению суда на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере в Хорезмской области.

Как сообщается на сайте омбудсмана, в состав группы, помимо представителей омбудсмана, вошли представители Комитета женщин Узбекистана, руководители Общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов и правозащитной организации «Нажот» Хайитбой Якубов, а также эксперты в области психиатрии. На встрече присутствовал родной брат Нафосат Аллашукуровой Тожимурод.

«Мониторинговая группа наглядно убедилась, что Н. Аллашукурова находится в относительно стабильном психическом состоянии и способна поддерживать диалог. В ходе беседы она отметила о благожелательном отношении к ней работников медицинского учреждения и об отсутствии случаев какого-либо психологического или физического воздействия на нее. Н. Аллашукурова выразила сожаление по поводу своих действий, послуживших основанием для привлечения ее к административной ответственности», — говорится в сообщении офиса омбудсмана.

Изучение истории болезни Нафосат Аллашукуровой медицинскими работниками показало «соответствие диагноза критериям международной классификации болезней МКБ-10 и назначение лечения согласно клинической симптоматики».

Специалисты констатировали «относительное улучшение состояния пациентки», но подчеркнули «сохраняющиеся элементы депрессии и необходимость поддержания установленного курса лечения». В назначении врачей диспансера отсутствовали сильнодействующие препараты, подавляющие психическую деятельность человека, подчеркивается в сообщении.

Нафосат Аллашукурова по телефону побеседовала с родителями и «сообщила им о своем самочувствии, благоприятных условиях содержания и уважительном отношении к ней медицинского персонала».

В то же время в беседе она «выразила обеспокоенность уровнем ее материального достатка и изъявила желание трудоустроиться по завершении лечения», говорится в сообщении.

Блогер Нафосат Аллашукурова, пишущая в Facebook под именем Shabnam Olloshkurova, 23 сентября была арестована на 10 суток вместе с журналистом Махмудом Раджабовым, который вместе с родственниками пешком направился в Ташкент. Колонна во главе с Раджабовым была остановлена в Ургенче.

Нафосат Аллашукурова была направлена в психоневрологический диспансер до окончания срока административного ареста в связи с признаками психического расстройства, психопатоподобного синдрома и паранойяльного синдрома.

Махмуд Раджабов, отбыв 10 дней ареста, был освобожден. 18 октября суд признал его виновным в распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, и контрабанде и приговорил к условному лишению свободы на 5,5 лет с испытательным сроком в 2,5 года.