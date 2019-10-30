В Самарканде 10−11 ноября пройдет десятая Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Тема конференции этого года — «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка».

В мероприятии примут участие более 70 экспертов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии, Таджикистана, Германии, Филиппин, Японии и Швеции.

Эксперты рассмотрят наиболее актуальные проблемы региона с учетом масштабных перемен на мировой арене. В числе обсуждаемых тем — развитие макрорегиональной устойчивости, пути повышения уровня глобальной стабильности в условиях современного состояния мировой экономики, перспективы и подходы к будущему Азии.

Отдельная сессия будет посвящена сотрудничеству Узбекистана и России, отмечается в сообщении.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Клуб объединяет российских и зарубежных экспертов в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации. Также проводятся региональные конференции клуба — Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги.