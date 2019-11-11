Житель поселка «Мурунтау» города Зарафшана задержан за вырубку саксаула, который он перевозил в грузовом автомобиле «КамАЗ», сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

Экологический рейд, в ходе которого задержали браконьера, был проведен управлением комитета по Навоийской области совместно с Управлением внутренних дел Зарафшана.

На нарушителя наложен штраф в размере 2,2 млн сумов. Сумма причиненного вреда окружающей среде составила 3,7 млн сумов.

В конце октября президент подписал указ о введении моратория на вырубку ценных видов деревьев до конца следующего года (он может быть продлен). Мораторий не распространяется на санитарную вырубку и вырубку деревьев, принадлежащих юридическим или физическим лицам.