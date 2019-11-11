Торговое представительство США (USTR) закрыло слушания по вопросу защиты интеллектуальной собственности в Узбекистане в рамках соблюдения условий Всеобщей системы преференций (ВСП). Об этом говорится в пресс-релизе управления торгового представителя.

Всеобщая система преференций (GSP — Generalized System of Preferences) США появилась в 1974 году. Программа предлагает торговые льготы на ряд товаров развивающимся странам для развития их экономик. Узбекистану был предоставлен статус бенефициара ВСП (право на беспошлинные поставки в США) в августе 1994 года.

Слушания были открыты в 1999 году на основе петиции Международного альянса интеллектуальной собственности (IIPA), требовавшего прекратить участие Узбекистана в ВСП из-за несоблюдения требований программы в этой области.

Решение о сохранении режима беспошлинной торговли принято после присоединения Узбекистана к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм (Женева, 29 октября 1971 год), договорам Всемирной организацией интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам от 1996 года, отмечается в сообщении.

Доводы сторон были рассмотрены на слушании в ноябре 2018 года, в котором участвовало посольство Узбекистана в США, уточняет Министерство иностранных дел. В управлении торгового представителя выразили надежду на последующую имплементацию указанных конвенций и выработку эффективных механизмов защиты авторских прав.

Слушания по вопросу применимости ВСП в отношении Узбекистана, связанные с нарушением прав трудящихся, остаются открытыми. Петицию на пересмотр статуса страны в программе в 2007 году подал Международный форум за права трудящихся (ILRF).