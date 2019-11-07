Житель Джалалкудукского района Андижанской области 20-летний Абдуллох Тохиров бесследно пропал после вызова в областное Управление внутренних дел 26 октября. Впервые об этом сообщил председатель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахман Ташанов.

Как рассказал «Газете.uz» отец пропавшего Дильмурод Тохиров, 26 октября примерно в 7:00 в Кургантепинском районе на автодороге «Андижан-Кургантепа» произошло ДТП между автомобилями Lacetti и Nexia-2. Его сын на основании доверенности управлял автомобилем Lacetti, который принадлежит родственнику. Абдуллох Тохиров позвонил дяде Эльмуроду Тохирову и рассказал о происшествии. Тот заявил, что возместит ущерб, поскольку в случившемся ДТП был виноват Абдуллох Тохиров.

Дильмурод Тохиров поехал в мастерскую, чтобы возместить ущерб водителю другого автомобиля и купить новые запасные части. При осмотре Nexia-2 в багажнике он увидел государственный номер категории VSF. Такими номерами обычно снабжают служебные автомобили подразделений Министерства внутренних дел.

Фото: Умидбек Давлатов. Автомобиль Lacetti, пострадавший в ДТП.

«После покупки запчастей я заснял на видео Nexia-2, чтобы показать другому мастеру, так как этот назвал высокие цены. Оказывается, машина принадлежит высокопоставленному чиновнику из областного УВД (предположительно начальнику Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом УВД области полковник Кахрамону Эргашеву). Когда мы узнали об этом, мы там же быстро удалили запись. Мы согласились выплатить озвученную стоимость ущерба и собрались домой», — рассказал Дильмурод Тохиров.

При выезде из Кургантепинского в Джалалкудукский район Дильмуроду Тохирову несколько раз позвонил его брат и сообщил, что Абдуллоха ищут сотрудники органов внутренних дел.

«Когда я добрался домой, я разбил телефон сына. Он часто отвлекается на телефон во время управления автомобилем. Несколько месяцев назад по этой причине произошла авария. Я подумал, что в этот раз также все из-за телефона», — отметил Дильмурод Тохиров.

Приблизительно в 18:00 Абдуллох Тохиров вместе с родственником выехал в Управление внутренних дел Андижанской области. В пути с ними связался сотрудник Джалакудукского РОВД Фаррух Юсупов, который сопроводил их в Андижан.

Дильмурод Тохиров отправился с супругой в областное УВД, где их попросили принести мобильный телефон с камерой. Им пришлось вернуться за устройством обратно домой. За ними последовали несколько сотрудников ОВД, которые провели обыск. Во время обыска присутствовали сотрудник Джалалкудукского РОВД Фаррух Юсупов, участковый Нозимжон и еще несколько человек.

«Ближе к полуночи пришли с обыском. Забрали тот сломанный телефон, маленький компьютер и флешку. Мой брат позвонил мастеру, который чинил машину. Тот говорит: „Вы сами виноваты. Зачем вы снимали на видео? Не нужно было делать этого“. Сотрудники спрашивали нас, что мы сделали с видеозаписью, распространили ли где-то. Я тогда понял, что дело связано именно с видеосъемкой автомобиля», — сказал мужчина.

По его словам, сотрудник ОВД 10−15 минут расспрашивал Эльмурода Тохирова про видеозапись.

«После этого сотрудник отчитался начальству — Кахрамону Эргашеву, который еще раз позвонил Эльмуроду Тохирову и досконально спросил про запись. Он заявил, что мы нигде ничего не распространяли. Тогда начальник Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом дал своим отбой. В самый последний момент, когда они уходили, нам сообщили, что сына забрали в Ташкент по запросу вышестоящего руководства», — рассказал Дильмурод Тохиров.

Начальник Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом Кахрамон Эргашев в первые дни контактировал с семьей пропавшего и заявлял, что «Абдуллох скоро выйдет, поэтому не стоит беспокоиться».

«Он сказал, что мой сын обматерил кого-то в России. Хотя он уехал туда в ноябре прошлого года и вернулся в мае. Прошло уже шесть месяцев. На второй день он повторил эту причину. Мы ему напомнили, что он обещал выпустить сына через день, но этого не произошло. Кахрамон Эргашев сказал, что не может рассказать все по телефону», — утверждает отец задержанного.

Как отметил Дильмурод Тохиров, при личной встрече Кахрамон Эргашев назвал другую причину задержания Абдуллоха Тохирова.

«Он подошел к моему брату и прошептал, что мой сын оскорбил семью президента. Я не поверил этим словам, воспринял это как попытку запугивания, чтобы мы никуда не обращались. За что мой сын может оскорбить семью президента? Он не такой, это не укладывается в голову, это ложь. Понял, что он врет, и касательно Ташкента тоже. Поскольку он сказал, что моего сына держат в секретном месте в Ташкенте», — сказал он.

Абдуллох Тохиров.

Дильмурод Тохиров 30 октября отправился в Ташкент, где заключил договор с адвокатом фирмы Simay Kom Умидбеком Давлатовым.

Адвокат рассказал «Газете.uz», что попытки получить информацию о местонахождении Абдуллоха Тохирова у правоохранительных органов и судов не увенчались успехом.

«Мы поехали в Андижан, обратились в прокуратуру Андижанской области, Управление внутренних дел области, проверили административные суды, проверили информацию о выдаче санкции на арест и обыск, просмотрели „15-дневки“ (специальные приемники — ред.), тюрьмы — нигде его нет. До сегодняшнего дня мы не получили ни одного официального ответа», — подчеркнул Умидбек Давлатов.

По словам защитника, сотрудник Джалалкудукского РОВД Фаррух Юсупов якобы сказал, что Абдуллох Тохиров выйдет на свободу 11 ноября, а до этого времени просил «не поднимать шум».

Пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов сообщил «Газете.uz», что не может комментировать данный вопрос, ссылаясь на то, что этим делом занимается другое ведомство.

«В настоящее время это ведомство готовит информацию для прессы, которую в скором времени планируют озвучить», — сказал он.

В Генеральной прокуратуре заявили, что не владеют информацией.

Редакции не удалось связаться с начальником Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом УВД Андижанской области Кахрамоном Эргашевым.