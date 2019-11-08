Союз молодежи Узбекистана пытается получить конкретные детали от правоохранительных органов и прояснить ситуацию по делу 20-летнего жителя Джалалкудукского района Андижанской области Абдуллоха Тохирова, который бесследно исчез после вызова в областное Управление внутренних дел.

«Газета.uz» писала, что отец молодого человека Дильмурод Тохиров с 26 октября не может получить от государственных органов и ведомств официальную информацию о местонахождении сына.

Пресс-служба Союза молодежи отметила, что делом Абдуллоха Тохирова занимается другое ведомство, а не Министерство внутренних дел, и вскоре будет предоставлена официальная информация. Об этом также ранее сообщал пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов.

«Мы по мере возможности готовы протянуть руку помощи Абдуллоху и его близким. В настоящее время Союз молодежи пытается получить конкретные детали от правоохранительных органов и прояснить ситуацию. Мы хотим прозрачного и открытого процесса, а также чтобы как можно скорее предоставили общественности конкретную информацию, связанную с делом», — говорится в сообщении молодежной организации.

Пользователи социальных сетей запустили хэштег #АбдуллоҳҚаерда в поддержку пропавшего Абдуллоха Тохирова.