Социал-демократическая партия «Адолат» прокомментировала на своем сайте дело 20-летнего жителя Джалалкудукского района Андижанской области Абдуллоха Тохирова, который пропал после вызова в областное Управление внутренних дел. Автором статьи «#АбдуллоҳҚаерда? Қонунни оёқ ости қилманг!» (#ГдеАбдуллох? Не попирайте закон!"), опубликованой партией, указан эксперт «Адолат» Бахтиёр Ибрагимов.

«Газета.uz» писала, что отец пропавшего молодого человека Дильмурод Тохиров не может установить местонахождение сына с 26 октября. В тот день по вине Абдуллоха произошло ДТП. Он, управляя автомобилем Lacetti, столкнулся с машиной Nexia-2, которая предположительно принадлежит начальнику Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом УВД области Кахрамону Эргашеву. Отец возместил ущерб, купив запчасти. Его сына в сопровождении сотрудника РОВД доставили в УВД области, после чего его не видели.

Комментируя ситуацию, эксперт партии указал на возможные нарушения законодательства.

Автомобилю Кахрамона Эргашева нанесен ущерб из-за нарушения ПДД Абдуллохом Тохировым. Согласно статье 133 или 134 Кодекса об административной ответственности Абдуллох Тохиров может быть оштрафован или лишен водительских прав в зависимости от суммы ущерба. Административный арест за это нарушение не предусмотрен. Если он подвергнут административному аресту за другое деяние, требуется уведомить членов его семьи, не нарушая его законные права.

Если Абдуллох подозревается в совершении какого-либо преступления, то согласно статьям 220 и 221 Уголовно-процессуального кодекса он может быть задержан при наличии следующих оснований:

он застигнут при совершении преступления или сразу после его совершения; очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на него как на совершившего преступление; на нем или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы совершенного преступления; имеются данные, дающие основания подозревать его в совершении преступления, и если он покушался на побег или не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность.

По статье 47 УПК подозреваемым считает лицо, в отношении которого в деле имеются данные о совершении им преступления, но недостаточные для привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемого. О признании лица подозреваемым дознаватель, следователь или прокурор должен вынести постановление.

Согласно статье 48 УПК, подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения, иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий.

Вместе с тем, в статьях 224−225 УПК отмечается, что работник ОВД или другое компетентное лицо обязаны сообщить подозреваемому, что он задержан по подозрению в совершении преступления, и потребовать от него проследовать в ближайший ОВД или иной правоохранительный орган. Работник ОВД или другое компетентное лицо также обязаны разъяснить задерживаемому процессуальные права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него.

Немедленно после доставления задержанного в ОВД или иной правоохранительный орган дежурный или другой сотрудник правоохранительного органа по указанию начальника должен составить протокол задержания с указанием, кто, кем, когда, при каких обстоятельствах, по каким указанным в законе основаниям задержан, в совершении какого преступления подозревается задержанный и в какое время он доставлен в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган.

Сотрудник органа внутренних дел или другого правоохранительного органа о произведенном задержании обязан сообщить прокурору в письменной форме в течение 12 часов с момента доставления задержанного, проверка обоснованности задержания, истребование и осмотр документов — не более 24 часов. Задержанный должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента доставления.

Исходя из статьи 226 УПК, срок задержания составляет не более 48 часов с момента доставления задержанного в ОВД или иной правоохранительный орган. При представлении необходимых и достаточных обоснований со стороны дознавателя, следователя или прокурора решением суда задержание может быть продлено дополнительно на 48 часов.

До истечения срока задержания при наличии оснований лицо должно быть привлечено к участию в деле в качестве обвиняемого. Обвиняемому должны разъяснить права и обязанности, допросить его и решить вопрос об избрании меры пресечения. За незаконное задержание, заключение под стражу или безосновательное удерживание лица, превышение полномочий во время задержания предусмотрена ответственность по статьям 206 и 234 Уголовного кодекса.

«Социал-демократическая партия „Адолат“ резко осуждает этот случай и выражает свое мнением следующим образом: „Не попирайте закон!“. Кроме того, мы ожидаем от Генеральной прокуратуры правовой оценки по статье [в интернет-СМИ] „Абдуллоҳ қаерда?“ и лицам, которые не сообщили, где находится пропавший на протяжении 14 дней», — говорится в заявлении партии.

Ранее с призывом обеспечить открытость дела выступил Союз молодежи Узбекистана.