8 ноября примерно в 7:15 на 52-м км автодороги Нурафшан-Янгиюль на территории Куйичирчикского района Ташкентской области произошло ДТП с участием двух автобусов Isuzu, сообщили хокимият и ГУВД области.

Водитель автобуса с госномером 10V328OA, который вез сотрудников на предприятие «Азия Мебель» в Ташкент, при попытке обгона автобуса с номером 10830JBA, совершил столкновение с ним. В результате первый автобус съехал с проезжей части. На фотографиях, распространенных областным ГУВД, видно, что у автобуса сильно повреждена передняя часть, лобовое и часть других стекол выбиты.





В обоих автобусах находились в общей сложности 39 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в центральные больницы Куйичирчикского и Аккурганского района. Их общее число не называется. Несколько граждан после получения первой медицинской помощи и осмотра врачей были отпущены домой, один человек госпитализирован.

Один пассажир, И. Б. (1976 г. р.), несмотря на усилия врачей, скончался в реанимационном отделении Куйичирчикской больницы.

По факту происшествия ведется расследование.