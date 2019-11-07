Durable Beton является одним из крупнейших производителей бетонных смесей в Ташкенте и Ташкентской области, работает по системе менеджмента качества (СМК). 24 октября компания получила международный стандартный сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015.





Компания разработала и внедрила систему управления качеством с целью улучшения общих показателей, поддержания высокого уровня качества и обслуживания клиентов, а также обеспечения надежной основы для инициатив в области устойчивого развития.





Работа в направлении СМК ISO 9001:2015 позволяет компании продемонстрировать стремление предоставить высококачественный и стабильный продукт, что является целью коллектива Durable Beton. Также этот сертификат говорит о постоянных инвестициях Durable Beton в технологии и развитие. Перед компанией всегда стоит задача оказывать высококлассный сервис и поставлять продукт высшего качества.

На правах рекламы.