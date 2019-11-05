С 24 по 26 октября при поддержке правительства Республики Таджикистан прошла международная выставка-ярмарка «Таджикистан-2019». На мероприятии компания IMZO представила продукцию с пометкой «Сделано в Узбекистане».





На сегодняшний день IMZO уделяет особое внимание экспорту своей продукции. Соответственно, основным событием данного мероприятия для компании послужило подписание международных меморандумов с торгово-промышленными палатами Согдийской и Хатлонской областей Республики Таджикистан.





Данное сотрудничество обеспечивает открытие официальных дилерских представительств IMZO в Таджикистане и послужит развитию взаимовыгодных отношений и стабильному росту экономики двух стран.





Участие компании IMZO в международной выставке дало возможность презентовать полную линию продукции: окна, двери и комплектующие детали, отвечающие международным стандартам.





Также на выставке участвовал ряд компаний из стран Азиатского региона: Казахстан, Афганистан, Иран, Россия и Китай. Предприятия ведут свою деятельность в сфере энергетики, транспорта, логистики, легкой, химической и горной промышленности, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.

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