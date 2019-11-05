31 октября в медицинском учреждении Çorlu Devlet Hastanesi в Турции скончался гражданин Узбекистана З. В., госпитализированный в результате тяжелых производственных травм

Как сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на генеральное консульство страны в Стамбуле, тело соотечественника было отправлено на родину для захоронения.

Погибший работал на фабрике Yıldız Taşlama. По данным турецкого телеканала Halk TV, инцидент произошел в результате взрыва шлифовального станка.

Расследование по факту аварии и несоблюдения мер безопасности по месту работы узбекистанца продолжается, отметили в МИДе.

Генконсульство взяла ситуацию на контроль.