Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О платежах и платежных системных», передает корреспондент «Газета.uz».

Закон предусматривает устранение пробелов в действующем законодательстве в части требований к платежным системам, определяет порядок лицензирования операторов платежных систем, требования к обеспечению безопасности и защиты информации в платежных системах, порядок идентификации владельцев кошельков электронных денег. При этом действие документа не распространяется на операции с криптоактивами.

Вводится понятие электронных денег — «безусловных и безотзывных денежных обязательств эмитента электронных денег, хранящихся в электронной форме и принимаемых в качестве средства платежа в системе электронных денег».

Оператором системы электронных денег является банк или иная компания, имеющая соответствующую лицензию, и обеспечивающее функционирование системы электронных денег. Электронные деньги могут выпускать Центральный банк и банки Узбекистана, но они должны быть номинированы только в национальной валюте.

Владельцами электронных денег могут быть физические лица, агенты системы электронных денег и индивидуальные предприниматели и юридические лица, получившие электронные деньги в качестве оплаты по сделкам.

Максимальная сумма одной операции, совершаемой идентифицированным владельцем электронных денег-физическим лицом, не должна превышать 100 базовых расчетных величин (БРВ). Если владелец не идентифицирован, то — 1 БРВ.

Идентификация производится эмитентом или оператором системы электронных денег при личном присутствии владельца и предъявлении им документа, удостоверяющего его личность, либо иным способом, не противоречащим требованиям законодательства, в том числе и с использованием систем дистанционной идентификации.

Кроме того, максимальная сумма электронных денег, хранимых на одном электронном устройстве неидентифицированного владельца, не должна превышать 5 БРВ.

В качестве оплаты за товары, работы и услуги на территории Узбекистана могут быть приняты только электронные деньги, выпущенные здесь же.

Платежные системы, согласно закону, подразделяются на значимые и иные. Центральный банк относит платежную систему к значимой, если ее бесперебойная работа способствует стабильному функционированию рынка платежных услуг, а остановки в ее работе могут привести к возникновению рисков на рынке.

Поставщиками платежных услуг являются Центральный банк, коммерческие банки, платежные организации, платежные агенты, платежные субагенты. В законе банки не рассматриваются в качестве платежных организаций, платежных агентов и платежных субагентов.

Регулирование платежных систем возложено на Центральный банк. Регулятор выдает лицензии операторам платежных систем и организаций, ведет их реестр, согласовывает с ними правила платежной системы, определяет критерии их значимости, осуществляет надзор, применяет меры и санкции, определяет порядок безналичных платежей, правила функционирования межбанковской платежной и клиринговой систем ЦБ, порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, правила выпуска и обращения банковских карт и электронных денег.