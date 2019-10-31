БЦ Rakatboshi Center — это недавно возведенное в центре Ташкента современное офисное пространство повышенной комфортности. 2356 кв. м гибкой планировки на четырех этажах обеспечены полным спектром инженерных коммуникаций, а в современном мире это не только традиционные водо-, газо- и электроснабжение, но и телефония с широкополосным интернетом по волоконно-оптической линии.

Rakatboshi Center удобно расположился по соседству с ТРЦ Next, Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (ранее Педагогический институт) и рестораном Bellagio. Важное требование времени: перед зданием предусмотрен большой охраняемый паркинг под круглосуточным видеонаблюдением.





Особое внимание в бизнес-центре уделено обеспечению безопасности арендаторов. Здание оснащено соответствующими техническими средствами, включая круглосуточное видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, охрану и контроль доступа в здание в режиме 24/7.

Упор на энергосбережение

В БЦ Rakatboshi Center применены энергосберегающие системы, позволяющие арендаторам достичь значительной экономии на природный газ и электричество. Для отопления помещений установлена высокотехнологичная автономная система. На каждом этаже установлен отдельный настенный газовый конденсационный котел De Dietrich мощностью 64 кВт. В целях обеспечения экономии расходов на электроэнергию, на каждом этаже расположено по четыре санузла с установленными электрическими водонагревателями Haier в каждой комнате.

К зданию подведено электричество расчетной мощностью 80 кВт (кабель марки АВВГ-1 сечением 4×120 на три фазы), что позволит арендаторам устанавливать мощное электрооборудование.

Удобная планировка и индивидуальный дизайн

Архитектура предлагаемых в аренду площадей разработана так, чтобы арендаторы могли менять планировку помещений по своему вкусу и в соответствии с индивидуальными потребностями. Возможен вариант разделения на персональные пространства самим бизнес-центром по дизайну арендатора: перегородки из гипсокартона, потолок Armstrong, ламинатное напольное покрытие. Доступ на второй и третий этажи может быть организован эксклюзивно под конкретного арендатора ввиду наличия двух лестничных пролетов, расположенных по бокам здания.





Высота потолков достигает трех метров. У всех этажей оптимальное естественное освещение, что создает комфортную среду для сотрудников.

Центральное расположение

Бизнес-центр находится в центре города в престижной махале Ракатбоши — это статусно, удобно и выгодно. Компании-арендаторы получают в качестве приятного бонуса респектабельность, а сам бизнес — активное развитие и продвижение на рынке. Размещение офиса в современном высокотехнологичном здании создает подходящие условия для дальнейшего развития и процветания бизнеса, помогает укрепить имидж компании и привлекать к сотрудничеству высококлассных специалистов и состоятельных клиентов. Rakatboshi Center предлагает просторные помещения, оснащенные по последнему слову техники.





Солидный и респектабельный экстерьер бизнес-центра поможет не только привлечь, но и удержать клиентов. Расположившись в центре махалли Ракатбоши вдоль улиц с высокой проходимостью и с отличными транспортными развязками, можно привлечь изысканную клиентуру и партнеров, одновременно создав подходящие условия для сотрудников.

Общая площадь бизнес-центра 2356 кв. м, включая:

цокольный этаж — 503 кв. м;

1 этаж — 453 кв. м;

2 этаж — 700 кв. м;

3 этаж — 700 кв. м.





Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте и у администратора бизнес-центра Татьяны Худоян по номеру: (+998) 94−344−43−33.

Адрес: Яккасарайский район, ул. Урикзор, 7

Ориентиры: ТРЦ Next, университет им. Алишера Навои (бывший Пединститут), ресторан Bellagio

Время работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

На правах рекламы.